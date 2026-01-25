Juan Diego Zelaya asume como alcalde de la capital

Tegucigalpa.

Juan Diego Zelaya, alcalde electo del Distrito Central, tomó posesión de su cargo este domingo en un acto simbólico celebrado en el Museo para la Identidad Nacional (INM), en el centro histórico de Tegucigalpa. La toma de posesión fue planificada considerando que este mismo día también asumirá funciones la nueva Junta Directiva del Congreso Nacional y dará inicio la primera legislatura, alrededor de las 11:00 am.

"Quiero darle gracias a Dios. Que nos ilumine y nos dé entendimiento. Esta oportunidad que nos está dando Dios y el pueblo capitalino tenemos que aprovecharla para recuperar la confianza de la gente. La confianza se construye más allá de las palabras, con hechos y soluciones. Mi compromiso es ese. Es construir confianza con hechos, trabajo y sin descanso para sacar la capital adelante", dijo en su discurso. Zelaya remarcó que espera tener el respaldo del presidente Asfura y el Congreso Nacional. "Esta es una nueva etapa, un renacer. Venimos a unir, no a dividir. Venimos a resolver problemas, no a administrarlos. A la Corporación Municipal, les extiendo mi mano sincero a que trabajemos en unidad", cerró.

El acto contó con la presencia del presidente electo, Nasry Asfura, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, cuerpo diplomático, invitados especiales y familiares, así como de los miembros de la corporación municipal entrante.

Retos

El alcalde electo destacó que, aunque el proceso de transición no ha sido el habitual, esto no impedirá que su administración comience funciones desde el primer día. “Los capitalinos no deben preocuparse: los permisos de operación y construcción ya están coordinados y vamos a trabajar desde ya”, aseguró. Zelaya hizo un llamado al diálogo abierto entre todos los sectores. “El pasado ya pasó, hay que darle vuelta a la página y unirnos para trabajar por esta ciudad. Todos juntos para sacar adelante Tegucigalpa, Comayagüela y el país”, expresó.