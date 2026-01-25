Juan Diego Zelaya asume como alcalde de la capital

Juan Diego Zelaya, alcalde electo del Distrito Central, tomó posesión de su cargo este domingo en un acto simbólico celebrado en el Museo para la Identidad Nacional (INM), en el centro histórico de Tegucigalpa.
La toma de posesión fue planificada considerando que este mismo día también asumirá funciones la nueva Junta Directiva del Congreso Nacional y dará inicio la primera legislatura, alrededor de las 11:00 am.
"Quiero darle gracias a Dios. Que nos ilumine y nos dé entendimiento. Esta oportunidad que nos está dando Dios y el pueblo capitalino tenemos que aprovecharla para recuperar la confianza de la gente. La confianza se construye más allá de las palabras, con hechos y soluciones. Mi compromiso es ese. Es construir confianza con hechos, trabajo y sin descanso para sacar la capital adelante", dijo en su discurso.
Zelaya remarcó que espera tener el respaldo del presidente Asfura y el Congreso Nacional.
"Esta es una nueva etapa, un renacer. Venimos a unir, no a dividir. Venimos a resolver problemas, no a administrarlos. A la Corporación Municipal, les extiendo mi mano sincero a que trabajemos en unidad", cerró.
El acto contó con la presencia del presidente electo, Nasry Asfura, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, cuerpo diplomático, invitados especiales y familiares, así como de los miembros de la corporación municipal entrante.
Retos
El alcalde electo destacó que, aunque el proceso de transición no ha sido el habitual, esto no impedirá que su administración comience funciones desde el primer día. “Los capitalinos no deben preocuparse: los permisos de operación y construcción ya están coordinados y vamos a trabajar desde ya”, aseguró.
Zelaya hizo un llamado al diálogo abierto entre todos los sectores. “El pasado ya pasó, hay que darle vuelta a la página y unirnos para trabajar por esta ciudad. Todos juntos para sacar adelante Tegucigalpa, Comayagüela y el país”, expresó.
Uno de los principales retos que enfrentará la nueva administración es la deuda superior a los 11,000 millones de lempiras que mantiene la Alcaldía Municipal.
“El principal problema son los 11,000 millones de lempiras de deuda. Resolver eso permitirá activar proyectos paralizados, como la represa San José, el túnel de La Florencia, el bulevar Suyapa y las viviendas para las familias afectadas de la colonia Guillén”, explicó Zelaya.
Para encontrar soluciones, la municipalidad trabaja en coordinación con la banca nacional, internacional y organismos multilaterales.
El edil aseguró que durante su primer año de gestión priorizará la reactivación de los proyectos estratégicos, entre ellos la represa San José, el túnel de La Florencia, obras en el bulevar Suyapa, la construcción de viviendas para las familias afectadas de la colonia Guillén, así como la reparación de calles, mercados y barrios.
Entre los programas que continuarán se encuentran aquellos iniciados por la administración anterior y que han demostrado ser funcionales, como la clínica veterinaria municipal.
“Sí se continuará con los programas comenzados por el gobierno anterior. Aquí no se trata de ver el pasado como algo negativo, sino de avanzar juntos”, añadió.
Zelaya reiteró que la solución a la deuda permitirá que Tegucigalpa recupere inversión y desarrollo, beneficiando directamente a los capitalinos.