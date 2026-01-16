Juan Diego Zelaya denuncia deuda de L11,000 millones en la alcaldía capitalina

Tegucigalpa, Honduras

La alcaldía del Distrito Central arrastra una deuda flotante preliminar de 11,000 millones de lempiras, compromiso financiero que deberá enfrentar a partir del 25 de enero, cuando asuma oficialmente el cargo, reveló el alcalde electo Juan Diego Zelaya. El alcalde ganador asegura que el alcalde saliente, Jorge Aldana, no le ha proporcionado información sobre la rendición de cuentas, debido, según dijo, a que se niega a aceptar la derrota electoral.

Ante esta situación, explicó que ha iniciado indagaciones directas con proveedores y contratistas de la comuna capitalina para conocer los compromisos financieros pendientes. De acuerdo con el alcalde electo, los contratistas mantienen cobros pendientes por 2,500 millones de lempiras, mientras que el sistema bancario reclama un préstamo solicitado un día antes de las elecciones generales, del cual no se conoce con claridad en qué fue invertido. A esto se suma un crédito fiduciario por 7,500 millones de lempiras. Zelaya aclaró que no se trata de una queja personal, sino de una obligación de informar a los capitalinos sobre el estado actual de la municipalidad y los proyectos inmediatos que se podrán impulsar con los recursos disponibles. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. “Ese es el problema número uno, el más urgente que me toca resolver desde el 25 de enero”, afirmó el alcalde electo, al referirse al préstamo por 1,000 millones de lempiras, el cual fue concedido para ser pagado con las recaudaciones del mes de enero. Manifestó además que ha enviado notas formales a la administración actual para garantizar una transición técnica y ordenada, así como para acceder a información financiera clave que le permita dimensionar y enfrentar la crisis municipal. “Necesitamos información financiera para denunciar y mencionar cuál es el problema real de la municipalidad”, agregó Zelaya.

Reactivación de proyectos

Juan Diego Zelaya subrayó que, una vez resuelto el tema financiero, su administración se enfocará en reactivar proyectos de infraestructura detenidos, entre ellos la represa San José, considerada una obra clave para el abastecimiento de agua potable en la capital. “Desde el día uno vamos a iniciar el cambio, reactivando un montón de proyectos paralizados”, expresó. El alcalde electo invitó al alcalde saliente a superar las diferencias políticas y trabajar de manera conjunta por el desarrollo de la ciudad. Informó que ya ha comenzado conversaciones con la banca nacional e internacional para encontrar una salida financiera a corto plazo que le permita iniciar su gestión con mayor solidez. “A mí me enviaron para resolver problemas, no para pelear. Este es un enfoque de cambio y de trabajo”, sostuvo.

Respuesta del alcalde saliente

Jorge Aldana, alcalde del Distrito Central, explicó el origen de la deuda municipal que asciende a 11,000 millones de lempiras, la cual Juan Diego Zelaya ha señalado que recibirá al asumir el cargo. Aldana aseguró, en el foro Frente a Frente, que los préstamos cuestionados no fueron adquiridos de forma improvisada ni con fines electorales, sino que responden a procesos administrativos de largo plazo propios de la gestión pública. En referencia a los 11,000 millones de lempiras, afirmó que los recursos fueron desembolsados días antes de las elecciones y fue enfático al señalar: “Y estos 11,000 millones de lempiras que nos fueron entregados en efecto días antes de las elecciones, no es que los sacamos para ese momento. Si es para sacar un préstamo, usted lleva trámites, trámites, trámites, que salió en ese momento en otra condición”. Aclaró además que los recursos no pertenecen a una persona, sino a la institución municipal. “Ese no es dinero mío, ese es dinero de la institución”, subrayó. El alcalde recordó un precedente ocurrido en la administración anterior. “Cuando ganamos las elecciones pasadas, las elecciones fueron en noviembre, y le entregaron un préstamo de 850 millones a la exalcaldía de Asfura en diciembre, una vez habiendo perdido las elecciones”, expresó. “No es criticable porque yo sé que no es que lo pidió después de las elecciones. Es un trámite que viene de tiempo para resolver temas municipales”, añadió.

Aldana insistió en que su gestión no recurrió al endeudamiento sin planificación y aseguró que se tomaron medidas responsables para manejar las finanzas municipales. “Nosotros hemos buscado recursos nuevos, hemos sacado deuda a corto plazo y lo hemos pagado en seis meses. Hemos ido trabajando donde hay recaudo, pagamos deuda. Así hemos venido jugándola para poder sobrevivir financieramente”, explicó. Asimismo, destacó el respaldo de la banca nacional para enfrentar la crisis económica de la capital. “En los últimos dos años trabajamos con la banca nacional, a quienes agradezco el respaldo, a pesar de tanta dificultad, para poder dar una solución a la problemática de la ciudad”, afirmó. El alcalde identificó la crisis financiera como el principal problema del Distrito Central y defendió los esfuerzos de su administración por mejorar los ingresos propios. “Hoy nosotros no nos hemos quedado de brazos cruzados solo esperando pedir dinero prestado. Hemos fortalecido el músculo de recaudo y hemos elevado el recaudo en casi un 30 % en estos cuatro años”, indicó. Detalló que “de 2,900 millones que recaudábamos, vamos a cerrar el año pasado recaudando casi 4,000 millones”.