CNE entregará credenciales a ganadores antes de la toma de posesión

Tegucigalpa, Honduras

El proceso de acreditación de las autoridades electas avanzará conforme a los plazos establecidos en la Constitución de la República, confirmó Eduardo Fuentes, codirector electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE), al detallar el calendario previsto para la entrega de credenciales. Según explicó el funcionario, las credenciales serán entregadas antes de que los electos asuman oficialmente sus cargos, respetando los tiempos fijados para cada nivel de elección. En el caso del Poder Legislativo, el proceso deberá completarse antes del 21 de enero, fecha en la que toman posesión los nuevos diputados al Congreso Nacional.

"Está previsto que se dé antes de que asuman las diferentes posiciones, es decir, antes del 21 de enero en el caso de los diputados del Congreso Nacional de la República", señaló Fuentes. El mismo criterio se aplicará para la elección presidencial. De acuerdo con el codirector electoral, las credenciales del presidente electo y de los designados presidenciales deberán entregarse antes del 27 de enero, día en que se realiza la toma de posesión del Poder Ejecutivo. "Y antes del 27 de enero, en el caso del presidente electo y sus designados presidenciales electos", puntualizó. Fuentes agregó que el proceso de acreditación también incluirá a las autoridades municipales electas en todo el país, como parte del cierre formal del ciclo electoral.