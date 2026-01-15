¿Quién debe presidir el Congreso Nacional en Honduras? Sectores opinan

Tegucigalpa, Honduras

El 23 de enero se definirá quién ocupará la presidencia del Congreso Nacional durante el período 2026-2030. En la contienda participan tres diputados: dos del Partido Liberal y uno del Partido Nacional. José Tomás Zambrano Molina, del Partido Nacional; así como Marlon Guillermo Lara Orellana y Yuri Cristhian Sabas Gutiérrez, ambos del Partido Liberal, son los aspirantes que han entrado en la pugna por ostentar el cargo. La elección de uno de ellos dependerá de las negociaciones políticas entre las fuerzas a las que pertenecen.

El cuatrienio que concluye el próximo 25 de enero, con el diputado Luis Redondo al frente del Congreso Nacional, estuvo marcado por desaciertos, especialmente en materia jurídica, que lejos de beneficiar al país derivaron en una crisis legislativa sin precedentes. Como consecuencia de esa crisis, en la que los 128 diputados propietarios pasaron más tiempo en recesos que sesionando en el hemiciclo legislativo, se vuelve determinante elegir con criterio a quien asumirá la conducción del Congreso durante el próximo período, una expectativa compartida por amplios sectores de la sociedad hondureña. Pero, ¿qué perfil debe tener el próximo presidente del Congreso Nacional? Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. A criterio de Santiago Ruiz, expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), los tres aspirantes, pertenecientes a los dos partidos que concentraron el 81% de los votos en las elecciones generales, reúnen los requisitos necesarios para ocupar el cargo. “Por la experiencia que tienen, por la ponderación en sus declaraciones y por el comportamiento que hemos visto a lo largo de los años en el Congreso. Es gente bastante preparada, reitero, con una experiencia legislativa bastante amplia y, sobre todo, creo que es gente que puede llegar a crear bastantes consensos”, destacó Ruiz. El dirigente empresarial señaló que la experiencia reciente del país, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo y otras instituciones del Estado, ha estado marcada por un ambiente de confrontación con la ciudadanía. “Se ha hecho ver como que el pueblo es solamente la gente que se beneficia del gobierno y que está con ellos. Eso tiene que cambiar radicalmente”, sostuvo. Ruiz fue enfático al afirmar: “Necesitamos un cambio radical para bien del país. Las personas que se mencionan, creo que cualquiera de ellos podría ocupar el cargo. Ojalá lleguen a un buen acuerdo por el bien del país”. Tanto Tomás Zambrano como Marlon Lara y Yuri Sabas cuentan con una reconocida trayectoria legislativa dentro del Congreso Nacional.

El perfil del próximo titular del Congreso

Gustavo Solórzano, presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), consideró que el perfil del próximo titular del Congreso debe ser, ante todo, el de una persona con pleno conocimiento de la Constitución de la República, dominio de las normas parlamentarias y un compromiso democrático que le impida imponer criterios personales. “Yo creo que el perfil de estadista debe ser el que impere dentro de la presidencia del Congreso Nacional. Es un cargo muy importante, pero también uno en el que la moderación y la tolerancia son fundamentales. Que no nos vuelva a pasar lo que nos ha pasado en años anteriores”, advirtió Solórzano. El titular del CAH añadió que quien asuma la presidencia legislativa debe tener claro que, aunque pueda tener afinidad partidaria, su deber es legislar para toda la nación. “Uno no legisla para pequeños grupos, legisla para todo un país, y eso es algo que también debe quedar muy claro”, enfatizó. El Congreso presidido por Luis Redondo, miembro del partido Libertad y Refundación (Libre), se caracterizó por la falta de consensos y la dificultad para alcanzar acuerdos con las demás fuerzas políticas representadas en el hemiciclo. Germán Leitzelar, ministro de Trabajo y exdiputado, advirtió que cualquiera de los aspirantes que llegue a la presidencia del Congreso, si actúa subordinado a la partidocracia y sin independencia, estará expuesto a escenarios de conflicto. “Pueden haber buenos ciudadanos para ocupar ese cargo, pero lo importante es que el ejercicio del mismo no dependa de influencias partidarias, sino de la capacidad de lograr consensos entre las distintas bancadas”, señaló Leitzelar.