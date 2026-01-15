Nasry Asfura se reúne con el embajador Jamieson Greer en Estados Unidos

Washington, Estados Unidos.

Nasry “Tito” Asfura, presidente electo de Honduras, sostuvo ayer miércoles una reunión con Jamieson Lee Greer, representante de Comercio de los Estados Unidos, con quien conversó sobre las futuras oportunidades comerciales y económicas entre ambos países.

Durante el encuentro, ambas partes coincidieron en la importancia de la relación bilateral, la mejora de la cooperación y el fortalecimiento del comercio recíproco. Asimismo, manifestaron su intención de iniciar negociaciones para un Acuerdo de Comercio Recíproco bilateral en el menor tiempo posible.

Como parte de su agenda en Washington, Asfura también fue recibido el pasado martes en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en su primera visita oficial al organismo multilateral desde que fue electo presidente.

Según informó el BID, la reunión se realizó con Anamí Ibáñez y Jordan Schwartz, vicepresidentes del organismo, y dio seguimiento a conversaciones previas sostenidas con Ilan Goldfajn, presidente del BID.