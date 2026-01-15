Nasry Asfura se reúne con el embajador Jamieson Greer en Estados Unidos

Nasry “Tito” Asfura, presidente electo de Honduras, sostuvo ayer miércoles una reunión con Jamieson Lee Greer, representante de Comercio de los Estados Unidos, con quien conversó sobre las futuras oportunidades comerciales y económicas entre ambos países.
Durante el encuentro, ambas partes coincidieron en la importancia de la relación bilateral, la mejora de la cooperación y el fortalecimiento del comercio recíproco. Asimismo, manifestaron su intención de iniciar negociaciones para un Acuerdo de Comercio Recíproco bilateral en el menor tiempo posible.
Como parte de su agenda en Washington, Asfura también fue recibido el pasado martes en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en su primera visita oficial al organismo multilateral desde que fue electo presidente.
Según informó el BID, la reunión se realizó con Anamí Ibáñez y Jordan Schwartz, vicepresidentes del organismo, y dio seguimiento a conversaciones previas sostenidas con Ilan Goldfajn, presidente del BID.
De acuerdo con la publicación de la institución en su cuenta oficial de X, el encuentro tuvo como objetivo avanzar en asuntos relacionados con áreas prioritarias de cooperación entre el BID y Honduras, en el marco del fortalecimiento del diálogo bilateral.
Previo a estas reuniones, el presidente electo hondureño fue recibido por Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, quien reiteró el respaldo de la Administración del presidente Donald Trump al próximo mandatario hondureño, electo por el conservador Partido Liberal.
La visita de Asfura a la capital estadounidense se produjo pocos días después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmara oficialmente su victoria en las elecciones generales de noviembre de 2025, en medio de reclamos de la actual presidenta Xiomara Castro, quien ha exigido un nuevo recuento de actas al denunciar supuestas anomalías en el proceso.
Nasry Asfura será investido como presidente de Honduras el próximo 27 de enero, tras imponerse en los comicios con el respaldo público del presidente estadounidense Donald Trump, quien lo calificó como “la única opción” para que su Administración trabaje de manera conjunta con el país centroamericano.