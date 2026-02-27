¿Subirá el peaje en 2026? Covi y Gobierno retoman diálogo sobre ajuste a las tarifas

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La empresa indicó que las conversaciones fueron reanudadas tras finalizar el plazo de gracia otorgado para la actualización tarifaria que debía aplicarse en enero pasado, con el objetivo de evaluar distintos escenarios relacionados con el ajuste establecido en el contrato de concesión.

La Concesionaria Vial de Honduras informó que retomó el diálogo con el Gobierno de Nasry Asfura para analizar el ajuste a las tarifas de peaje correspondiente a 2026, luego de haber anunciado previamente un incremento en el cobro a partir de marzo.

Covi Honduras explicó que el contrato vigente contempla una fórmula de actualización basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Honduras y de Estados Unidos, así como en la variación del tipo de cambio del dólar, parámetros que determinan el monto del aumento en las tarifas de peaje.

La concesionaria señaló que espera que en los próximos días exista claridad sobre el tema, destacando la importancia de mantener la seguridad jurídica y el respeto a los compromisos contractuales suscritos entre ambas partes.

No obstante, la empresa confirmó que, al cumplirse el plazo de gracia y mientras continúan las conversaciones con las autoridades, aplicará el ajuste tarifario que corresponde conforme al contrato vigente, aunque reiteró su disposición al diálogo para definir posibles alternativas.

Covi Honduras aseguró además que el cobro del peaje permite garantizar el mantenimiento de la carretera CA-5 Norte en condiciones óptimas, así como brindar un servicio basado en estándares de calidad, seguridad y eficiencia, resaltando los diez años de operación de la vía como un modelo de concesión destacado en la región latinoamericana.