Capturan a madre que vendía a sus dos hijas por 200 y 500 lempiras

La Ceiba, Atlántida

En una operación de impacto la Fiscalía Especial de la Niñez y la Adolescencia, en coordinación con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Policía Militar, capturaron a Gerson David Madrid Martínez, a quien se le supone responsable de delitos sexuales contra menores. La detención se ejecutó este viernes 27 de febrero, mediante un allanamiento a una vivienda de la colonia Makaen del sector Bonitillo, en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, norte de Honduras. En la acción, los agentes recuperaron a dos niñas de 10 y 12 años de edad, quienes estaban en poder del detenido, aparentemente para fines sexuales. Ambas menores fueron puestas bajo resguardo, con el apoyo de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).

La madre las comercializaba

El caso ha causado indignación debido a los detalles de la investigación, los cuales señalan que las víctimas eran presuntamente entregadas al detenido por su propia madre con fines de explotación sexual. En el mismo acto, se procedió a la detención de la progenitora de las niñas, quien enfrentará cargos por su participación activa en la explotación de sus hijas.

"Estamos atendiendo a las menores con el equipo de psicólogos, médicos y abogados. La mamá era la tratante, era la que las vendía por 200 y 500 lempiras. A la mamá también la detuvieron y están en la audiencia de declaración de imputado y el equipo de la Cicesct está acompañando", dijo Sua Martínez, titular de la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (Cicesct). La funcionaria dijo, además, que ha tenido acercamientos con el presidente de la República Nasry Asfura, y "le interesa seguir protegiendo a la niñez y apoyando estas iniciativas de proteger los derechos y la dignidad humana de niñas, niños y adolescentes". Por su parte Selvin Fernández, portavoz de lal Ministerio Publico, manifestó que "la detención se efectuó en cumplimiento de una resolución emitida por el Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, según consta en el requerimiento fiscal correspondiente". "El imputado Gerson David Madrid, es supuesto responsable de los delitos de violación agravada continuada, elaboración y utilización de pornografía infantil agravada, así como trata de personas agravada en su modalidad de obligación de realizar actividades delictivas", agregó Fernández.

Recuperación de víctimas de trata

De acuerdo a datos proporcionados por Cicesct, en el litoral Atlántico se han recuperado unas 21 personas, víctimas de trata de personas y explotacion sexual. Entre estas quince son menores de edad, cinco mujeres adultas y uno de la poblacion LGBTQ+.