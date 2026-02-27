  1. Inicio
  2. · Economía

¿Qué requisitos eliminó el BCH para comprar dólares en la subasta?

Los agentes económicos ahora pueden acceder a divisas en los bancos comerciales de una forma más fácil y con menos documentación que presentar

  • Actualizado: 27 de febrero de 2026 a las 12:22 -
  • Luis Rodríguez
¿Qué requisitos eliminó el BCH para comprar dólares en la subasta?

Oficina principal del Banco Central de Honduras en Tegucigalpa.

 Foto: La Prensa
Tegucigalpa, Honduras

El acceso a dólares a través de los agentes cambiarios autorizados en Honduras-bancos comerciales y casas de cambio- ahora es más fácil al simplificarse los procesos para los agentes económicos que participan en la subasta.

Son ocho requisitos los que el Banco Central de Honduras (BCH) modificó y que están vigentes desde el miércoles anterior. Antes no se requería documentación para posturas menores a 50,000 dólares y lo que se modificó fue el monto al ampliarse a $100,000.

Antes los bancos debían enviar archivos Excel para sus posturas, requisito que se eliminó desde el miércoles anterior. Los bancos anteriormente publicaban transacciones menores a 10,000 dólares, ahora las instituciones bancarias ya no están obligadas a publicar.

Anteriormente para el pago de importaciones, bienes, insumos y maquinaria se requería la DUCA (Declaración Única Centroamericana), factura de importación y proforma, y contrato de proveedor, a partir del pasado miércoles los agentes económicos solo necesitan presentar la factura de pagos, aceptando la factura proforma.

BCH mantiene variaciones mixtas en el tipo de cambio del lempira

Los agentes cambiarios antes solicitaban para pago de préstamos e intereses contrato, estado de cuenta, soporte del destino de divisas y comprobante de último pago; ahora solamente debe presentar el estado de cuenta actualizado o comprobante de saldo.

Para el pago de servicios de informática los demandantes de dólares tenían que presentar contrato, factura y retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR), hoy basta con presentar la factura por servicios.

¿Cuándo USA dejó de ser el país que más invierte en Honduras?

Cuando los agentes económicos requerían divisas para inversión directa en el exterior estaban obligados a presentar documentos soportes sobre el uso final de las divisas, ahora no requieren documentación alguna.

Para el pago de dividendos, utilidades y regalías, las empresas requerían de acta de junta directiva, certificación, detalle de Excel de accionistas y contrato por regalías, pero con los nuevos lineamientos aprobados por el directorio del Banco Central de Honduras solo se necesita punto de acta con distribución y detalle de accionistas. Para las regalías no se presenta documentación.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Luis Rodríguez

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias