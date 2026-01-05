Esto debe ganar una persona para no pagar ISR en 2026 en Honduras

Tegucigalpa

La revisión automática anual de la renta gravable es un alivio para las personas naturales que pagan Impuesto Sobre la Renta (ISR). No obstante, hay un segmento de la población asalariada que se ve favorecida al percibir ingresos menores a la base imponible, que para este año se ajustará 4.98%, que corresponde a la variación interanual de la inflación publicada por el Banco Central de Honduras (BCH).

Para 2025, la base exenta de la renta neta gravable del ISR para las personas naturales se situó en 217,493.16 lempiras anuales, con un ajuste de 3.88%, sin incluir L40,000 de gastos médicos.

El salario exento fue de 21,457.76 lempiras mensuales, que en valores totales sumó 257,493.16 lempiras en ingresos anuales, que incluye los gastos médicos.

Para 2026, con el 4.98% de la inflación interanual 2025, la base exenta se incrementará a 228,324.31 lempiras anuales, a los que se suman los L40,000 de gastos médicos para totalizar L268,324.31 anuales.

Lo anterior significa que si una persona natural devenga 22,360.35 lempiras mensuales, no pagará ISR en el ejercicio fiscal 2026. La nueva tabla progresiva del Impuesto Sobre la Renta deberá ser oficializada en los próximos días por el Servicio de Administración de Rentas (SAR).

Fuentes técnicas del SAR explicaron que la actualización de la tasa progresiva del ISR 2026 beneficiaría a más de 200,000 obligados tributarios comprendidos en el primer tramo de la tabla progresiva, con un sacrificio fiscal que superará 400 millones de lempiras este año.

Agregaron que el salario mensual exento se calcula como la renta neta gravable más 40,000 de gastos médicos y luego se divide entre los 12 meses del año.