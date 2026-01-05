Esto debe ganar una persona para no pagar ISR en 2026 en Honduras

La revisión automática anual de la renta gravable es un alivio para las personas naturales que pagan Impuesto Sobre la Renta (ISR). No obstante, hay un segmento de la población asalariada que se ve favorecida al percibir ingresos menores a la base imponible, que para este año se ajustará 4.98%, que corresponde a la variación interanual de la inflación publicada por el Banco Central de Honduras (BCH).
Para 2025, la base exenta de la renta neta gravable del ISR para las personas naturales se situó en 217,493.16 lempiras anuales, con un ajuste de 3.88%, sin incluir L40,000 de gastos médicos.
El salario exento fue de 21,457.76 lempiras mensuales, que en valores totales sumó 257,493.16 lempiras en ingresos anuales, que incluye los gastos médicos.
Para 2026, con el 4.98% de la inflación interanual 2025, la base exenta se incrementará a 228,324.31 lempiras anuales, a los que se suman los L40,000 de gastos médicos para totalizar L268,324.31 anuales.
Lo anterior significa que si una persona natural devenga 22,360.35 lempiras mensuales, no pagará ISR en el ejercicio fiscal 2026. La nueva tabla progresiva del Impuesto Sobre la Renta deberá ser oficializada en los próximos días por el Servicio de Administración de Rentas (SAR).
Fuentes técnicas del SAR explicaron que la actualización de la tasa progresiva del ISR 2026 beneficiaría a más de 200,000 obligados tributarios comprendidos en el primer tramo de la tabla progresiva, con un sacrificio fiscal que superará 400 millones de lempiras este año.
Agregaron que el salario mensual exento se calcula como la renta neta gravable más 40,000 de gastos médicos y luego se divide entre los 12 meses del año.
Tabla progresiva
Esta es un instrumento de política tributaria que promueve la equidad socioeconómica al estar dirigido a beneficiar a quienes menos ingresos tienen, de acuerdo con el SAR.
Agrega que el cálculo y publicación anual de la tabla de tasas progresivas del pago del ISR es un mandato del Servicio de Administración de Rentas conforme al artículo 22 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, reformado mediante el Decreto 20-2016 y vigente desde 2017.
En ese sentido, una persona que gana 22,360.35 lempiras mensuales estará exenta del ISR; si el ingreso oscila entre L22,360.35 y L32,354.50 al mes, pagará el 10%.
Para los asalariados con ingresos entre 32,354.50 y 70,805.06 lempiras mensuales, pagarán el 20% de Impuesto Sobre la Renta y de L70,805.06 al mes cancelarán el 25%.
La nueva tabla progresiva del ISR deberá ser aplicada desde el primer salario pagado en la empresa privada y en la administración pública, o sea, en este mes de enero, a excepción de los docentes, que están excluidos de ese tributo.