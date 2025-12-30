Más de 46,000 empleos están por perderse al no haber ampliado el RIT

Tegucigalpa, Honduras

Las 125 empresas amparadas al Régimen de Importación Temporal (RIT) ya no gozarán de beneficios fiscales y al cerrar operaciones se perderían en el país más de 46,000 empleos. Tal situación se deriva de la no ampliación de la normativa constitutiva de este esquema en materia fiscal que se encontraba vigente desde 1984 y que 29 años más tarde fue prorrogado por 12 años a través del decreto 278-2013 correspondiente a la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Antievasión.

Se constató con información de la Secretaría de Desarrollo Económico que hasta 2023 el RIT había generado 46,780 fuentes de trabajo directas en al menos seis rubros. En el café se crean anualmente entre 1.2 millones y 1.5 millones de empleos. De manera directa son contratadas 8,986 personas y 36,000 de forma indirecta para el cultivo de banano. En el caso del melón, que se acoge al referido mecanismo, brinda 15,000 oportunidades laborales. La industria del camarón genera alrededor de 25,000 empleos. Para la actividad de aceite de palma son empleadas 168,000 personas tanto directa como indirectamente. La exoneración del 15% del impuesto sobre la venta (ISV) y del 10% de Derechos Aduaneros de Importación (DAI) son parte de los privilegios otorgados mediante el RIT, que hace dos años reportó 44,185 millones de lempiras en exportaciones y 12,412 millones de lempiras en importaciones.