Gobierno incrementa en 7,668 millones de lempiras el techo de la deuda interna para 2025

Tegucigalpa

La administración pública centralizada de Honduras amplió el techo de endeudamiento interno para 2025. El presupuesto inicial aprobado fue de 27,599.6 millones de lempiras.

A lo anterior se suman 64.5 millones de lempiras de bonos remanentes de 2024, según un reporte de la Secretaría de Finanzas (Sefin), sumando L27,664.1 millones.

No obstante, esas cifras fueron modificadas en las últimas semanas y, por ende, el monto a colocar en bonos domésticos se incrementó a 35,267 millones de lempiras, a los que se agregan L64.5 millones de bonos remanentes, con un global de L35,331.5 millones.

Lo anterior representa un aumento de 7,667.4 millones de lempiras.Al pasado 26 de noviembre, la Secretaría de Finanzas reportó que se han colocado 20,673.1 millones de lempiras, que significa el 58.51% de la cifra ajustada; de esa cantidad, L764 millones ($29.4 millones) fueron emitidos en dólares.

Quedan pendientes de emitir 14,658.4 millones de lempiras.La mayoría de la nueva deuda pública interna colocada es a largo plazo; por ejemplo, a siete años se emitieron 5,696 millones de lempiras, a 10 años con L5,592.8 millones y L2,747.5 millones a 15 años.

Esos montos suman 14,036.3 millones de lempiras en bonos de largo plazo, que equivalen a 67.90% del total colocado hasta el pasado 27 de noviembre.

La colocación de deuda interna ha venido en alza en los años recientes: en 2022 se emitieron 5,871.5 millones de lempiras, en 2023 aumentó a L10,051 millones, en 2024 subió a L26,768.9 millones y hasta septiembre de 2025 suma L20,673.1 millones.

Esa dinámica en el endeudamiento público interno ha impactado en el saldo, el que al cierre de 2021 fue de 179,876.4 millones de lempiras, sin embargo, en el cuatrienio 2022-2025 ha subido de L200,407.8 a L220,892.5 millones.