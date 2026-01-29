Gobierno de Nasry Asfura elimina Sedesol: ¿qué pasará con los beneficiados?

Tegucigalpa, Honduras.

El gobierno del presidente Nasry Juan Asfura confirmó múltiples cambios dentro de la nueva administración, entre ellos la eliminación de la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Social (Sedesol), institución que estuvo salpicada por señalamientos de corrupción durante la gestión de la expresidenta Xiomara Castro. La institución, que fue objeto de polémica por el manejo de fondos públicos en el gobierno anterior, dejará de operar bajo ese nombre y tendrá una nueva denominación, dirección y cambio de imagen como parte del proceso de transición gubernamental. La eliminación de Sedesol generó incertidumbre entre miles de beneficiarios de programas sociales; sin embargo, el Ejecutivo aseguró que la institución continuará funcionando bajo otra estructura administrativa, con el objetivo de garantizar la continuidad de los programas de asistencia social.

De acuerdo con el nuevo cronograma político-administrativo, la entidad será dirigida por la abogada Fátima Juárez, profesional del derecho que fungió como presidenta del Comité Central del Partido Nacional (CCPN) en enero de 2024, tras la salida de David Chávez. El cambio de nombre y reestructuración de la institución forma parte de una práctica habitual durante las transiciones de gobierno. Durante los mandatos del expresidente Juan Orlando Hernández, esta dependencia también operó bajo otra denominación, al llamarse Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis). Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Con la nueva administración, la Secretaría en los Despachos de Redes Sociales concentrará todos los programas sociales del gobierno de Nasry Juan Asfura, según lo confirmado por fuentes oficiales. Durante la gestión de Xiomara Castro, un informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) concluyó que Isis Carolina Cuéllar Erazo, diputada del partido Libertad y Refundación (Libre) por el departamento de Copán, participó en un esquema de asignación irregular de recursos del Fondo de Administración Solidaria, los cuales fueron canalizados a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). El informe fue remitido al Ministerio Público para las acciones correspondientes.