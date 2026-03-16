Recomiendan teletrabajo y reducción de jornadas frente a alzas de combustibles

San Pedro Sula

Países de Asia adoptan acciones similares en respuesta a la misma crisis energética global, con ejemplos como semanas laborales de cuatro días en Filipinas o promoción de trabajo remoto en Tailandia para ahorrar energía y combustible.

Esta medida contribuye a disminuir el consumo de electricidad en oficinas, reduce los gastos de traslado de los empleados ante una inflación que acelerará por el alza de combustibles y ayuda a contener el crecimiento de la factura petrolera nacional.

El sector privado de Honduras debe considerar la implementación de teletrabajo o la reducción de la jornada laboral semanal para mitigar el impacto de la escalada en los precios del petróleo, según coinciden expertos económicos.

La crisis se intensifica por tensiones geopolíticas en Medio Oriente, que elevan el precio del barril por encima de los 90 dólares y generan incrementos semanales en los derivados en Honduras, como los recientes ajustes de hasta L11.60 por galón en diésel.

Wilfredo Díaz, economista hondureño radicado en Costa Rica, plantea que “esta debería ser una medida considerada en esta situación; varios países en Asia, que están sufriendo un impacto más fuerte, la están implementando de manera obligatoria”.

Díaz le dijo a Diario LA PRENSA que países como Tailandia, Pakistán, Corea del Sur y Vietam están tomando medidas “como el teletrabajo y jonadas laborales semanales de cuatro días” para reducir el consumo de combsutibles que están subiendo de precio.

En Honduras, el Gobierno asume temporalmente el 50% de estos aumentos para proteger a las familias y sectores productivos, pero la presión persiste en la economía por ser importadora neta de gasolinas, diésel, búnker y otros derivados.

El Informe de Importación de Combustibles de 2025, publicado por el Banco Central de Honduras (BCH), establece que al cierre del año pasado “las importaciones de combustibles totalizaron $2,380.2 millones, lo que representó una disminución de 7.4% ($190.2 millones) respecto a 2024. Este comportamiento se explica principalmente por la reducción en los precios de los carburantes importados y por una menor demanda de búnker por parte de las plantas termoeléctricas del país”.

El año anterior, de acuerdo con ese informe, el precio promedio del barril de petróleo WTI (West Texas Intermediate, Intermedio del Oeste de Texas) se situó en $67.43. En el primer día de esta semana, la cotización cerró por arriba de los $93.

Expertos destacan que el teletrabajo y la jornada reducida representan opciones viables para el sector privado, puesto que, de esta manera, limitan el uso de vehículos y aire acondicionado en edificios corporativos, dos rubros clave del consumo energético.

Aclaran que estas medidas las pueden tomar empresas que ofrezcas servicios que no demanden la presencia del empleado en los procesos que desarrollan, otros negocios, como restaurantes, hoteles, fábricas, no pueden emplear en un 100% estas opciones por la naturaleza de su actividad.

Estas prácticas también alivian el gasto personal de los trabajadores en transporte y alimentación fuera del hogar, en un contexto donde la inflación, que logró un moderado 3.46%, escalará durante el año si persiste la tendencia alcista del barril de petróleo en el mercado internacional.