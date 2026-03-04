Crece la exportación de café en los primeros meses de la nueva cosecha

San Pedro Sula

Honduras consolida su posición como el mayor exportador de café de Centroamérica gracias a un fuerte repunte en las ventas externas durante los primeros meses de la nueva cosecha, 2025-2026. Hasta el 3 de marzo de 2026, según cifras del Instituto Hondureño del Café (Ihcafe), el país registró 3,023,652 sacos (de 46 kilogramos) exportados en los primeros cinco meses del ciclo actual; representa un significativo aumento del 57.6% en comparación con el mismo período de la cosecha anterior 2024-2025, cuando envió al exterior 1,918,225 sacos. Este incremento en volumen se traduce en una generación de divisas de $1,060.75 millones, lo cual representa un alza del 67.24% respecto a los $634.25 millones obtenidos en el ciclo previo, de acuerdo con las cifras de Ihcafe.

En en este nuevo período, el precio promedio de exportación logrado por Honduras ha sido de $350.82 por saco, lo que equivale a un incremento del 6.1% frente a los $330.64 registrados en la temporada pasada. Los datos, correspondientes a las exportaciones físicas registradas por el Ihcafé hasta el 3 de marzo de 2026, reflejan un avance importante hacia la meta proyectada para esta cosecha, estimada inicialmente en 6.5 millones de sacos.

Hasta el momento, el sector exportador ha cumplido aproximadamente el 46.5% del pronóstico, tiene pendientes 3,476,348 sacos por exportar en los meses restantes (hasta septiembre de 2026). El sector cafetalero hondureño, que representa una fuente clave de empleo rural y contribuye significativamente al Producto Interno Bruto (PIB) agrícola nacional, se beneficia de factores como una mejor productividad en las zonas productoras, precios internacionales aún atractivos y una demanda sostenida en mercados tradicionales como Estados Unidos, Europa y Asia.