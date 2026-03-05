Marco Lobo: Reformas electorales deben de discutirse en primera legislatura

Las ansiadas reformas a la Ley Electoral de Honduras podrían discutirse en esta primera legislatura y despejar muchas dudas que existen entre los partidos políticos.
Entre los cambios más relevantes que se harían a la Ley Electoral están: la segunda vuelta o valotaje y la separación de los niveles de corporaciones municipales y diputaciones, de las elecciones presidenciales.
Marco Ramiro Lobo, diputado y exmagistrado suplente del Consejo Nacional Electoral (CNE), es del criterio que "haya reformas que tienen que abordarse en el tema constitucional, como son los casos de la segunda vuelta y la separación de alcaldes y diputados, que creo serían los cambios más trascendentes en este proceso de reforma; eso amerita una reforma a la Constitución de la República".
Otras de las reformas electorales que se harían están orientadas a la composición de los órganos electorales, o sea, al CNE y al Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
"Tienen que tener una composición totalmente diferente, en donde los partidos políticos seamos parte de los órganos electorales, pero no los únicos; creo que ahí es donde está el principal problema", recomendó Lobo.
El parlamentario de Libertad y Refundación aconsejó que se debe de encontrar la posibilidad de que otros actores de la sociedad integren el CNE y el TJE, con el objetivo de llevar transparencia a estos.
Se podrá la segunda vuelta
Después de las elecciones generales de 2025, el Partido Libre urgió la necesidad de ponerse en práctica la segunda vuelta electoral, sin embargo, no ha tenido eco en las otras fuerzas políticas.
Sobre este particular, Marco Lobo, expresó: "vamos a medir aquí en el Congreso Nacional, si el Partido Liberal y el Partido Nacional tienen voluntad de que se apruebe una segunda vuelta electoral. Los últimos resultados electorales nos indican que es una necesidad".
El exmagistrado del CNE evidenció que no se pueden seguir realizando tres procesos electorales en un sólo día, y que debería de separarse los niveles electivos, por que complica el desarrollo de los procesos electorales.