Marco Lobo: Reformas electorales deben de discutirse en primera legislatura

TEGUCIGALPA

Las ansiadas reformas a la Ley Electoral de Honduras podrían discutirse en esta primera legislatura y despejar muchas dudas que existen entre los partidos políticos. Entre los cambios más relevantes que se harían a la Ley Electoral están: la segunda vuelta o valotaje y la separación de los niveles de corporaciones municipales y diputaciones, de las elecciones presidenciales.

Marco Ramiro Lobo, diputado y exmagistrado suplente del Consejo Nacional Electoral (CNE), es del criterio que "haya reformas que tienen que abordarse en el tema constitucional, como son los casos de la segunda vuelta y la separación de alcaldes y diputados, que creo serían los cambios más trascendentes en este proceso de reforma; eso amerita una reforma a la Constitución de la República". Otras de las reformas electorales que se harían están orientadas a la composición de los órganos electorales, o sea, al CNE y al Tribunal de Justicia Electoral (TJE). "Tienen que tener una composición totalmente diferente, en donde los partidos políticos seamos parte de los órganos electorales, pero no los únicos; creo que ahí es donde está el principal problema", recomendó Lobo. El parlamentario de Libertad y Refundación aconsejó que se debe de encontrar la posibilidad de que otros actores de la sociedad integren el CNE y el TJE, con el objetivo de llevar transparencia a estos.

Se podrá la segunda vuelta