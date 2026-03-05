Vehículo a exceso de velocidad mata a policía durante operativo en Santa Bárbara

Santa Bárbara

El fatal incidente ocurrió en el municipio de Quimistán , departamento de Santa Bárbara , donde Muñoz se encontraba participando en un operativo vial de rutina.

Lo que inició como una jornada de cumplimiento del deber terminó en tragedia este jueves luego de que el oficial Maximiliano Muñoz perdiera la vida tras ser embestido por un vehículo.

De acuerdo con los informes preliminares, un conductor que se desplazaba a exceso de velocidad impactó contra la humanidad del agente.

Debido a la fuerza del impacto, el uniformado no logró sobrevivir, confirmándose su deceso poco después del atropellamiento.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles adicionales sobre la detención del conductor responsable o el tipo de vehículo involucrado, pero se espera que en las próximas horas se inicie el proceso legal correspondiente.