Vehículo a exceso de velocidad mata a policía durante operativo en Santa Bárbara

Debido a la fuerza del impacto, el uniformado no logró sobrevivir, confirmándose su deceso poco después del atropellamiento.

Imagen en vida de Maximiliano Muñoz.

Santa Bárbara

Lo que inició como una jornada de cumplimiento del deber terminó en tragedia este jueves luego de que el oficial Maximiliano Muñoz perdiera la vida tras ser embestido por un vehículo.

El fatal incidente ocurrió en el municipio de Quimistán, departamento de Santa Bárbara, donde Muñoz se encontraba participando en un operativo vial de rutina.

De acuerdo con los informes preliminares, un conductor que se desplazaba a exceso de velocidad impactó contra la humanidad del agente.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles adicionales sobre la detención del conductor responsable o el tipo de vehículo involucrado, pero se espera que en las próximas horas se inicie el proceso legal correspondiente.

