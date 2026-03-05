  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Farándula

Arrestan a Britney Spears y esta es la razón

La princesa del Pop fue arrestada en Ventura, California, la noche del jueves 4 de marzo de acuerdo con los primeros reportes

Arrestan a Britney Spears y esta es la razón
1 de 9

Britney Spears fue arrestada en el condado de Ventura la noche del pasado 4 de marzo por conducir bajo los efectos del alcohol, según reporta el portal TMZ, citando los regitros del Sheriff del Condado de Ventura.
Arrestan a Britney Spears y esta es la razón
2 de 9

La cantante pop fue detenida por la Patrulla de Carretaras de California a las 9:30 pm del miércoles y fichada a las 3:00 am.

Arrestan a Britney Spears y esta es la razón
3 de 9

Britney fue liberada alrededor de las 6:00 am, informa el sitio web de noticias de entretenimiento, citando los registros de reclusos del Sheriff del Condado de Ventura.
Arrestan a Britney Spears y esta es la razón
4 de 9

Esta no es la primera vez que la intérprete de 'Toxic' tiene problemas legales. En 2007 enfrentó cuatro cargos por delitos menores y una pena de cárcel por un presunto atropello con fuga en Los Ángeles, informa TMZ.
Arrestan a Britney Spears y esta es la razón
5 de 9

Los hechos habrían ocurrido a las 9:30 de la noche del miércoles, cuando agentes de la Patrulla de Carreteras le hicieron el alto, aunque finalmente fue liberada.
Arrestan a Britney Spears y esta es la razón
6 de 9

Finalmente, los cargos fueron retirados después de que Britney Spears pagó al dueño por los daños al vehículo y fue absuelta por conducir sin licencia en California.
Arrestan a Britney Spears y esta es la razón
7 de 9
Arrestan a Britney Spears y esta es la razón
8 de 9

Britney Spears ha sufrido momentos complicados por sus problemas con el alcohol y las drogas. A consecuencia del abuso de sustancias y de sus problemas mentales, en 2007, la estrella del pop perdió la custodia de sus hijos, Sean Preston y Jayden James.
Arrestan a Britney Spears y esta es la razón
9 de 9

Un juez de Los Ángeles ordenó que el exesposo de Britney Spears, Kevin Federline, asumiera la custodia de los dos pequeños.
Cargar más fotos