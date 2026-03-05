Arrestan a Britney Spears y esta es la razón

Britney Spears fue arrestada en el condado de Ventura la noche del pasado 4 de marzo por conducir bajo los efectos del alcohol, según reporta el portal TMZ, citando los regitros del Sheriff del Condado de Ventura.
La cantante pop fue detenida por la Patrulla de Carretaras de California a las 9:30 pm del miércoles y fichada a las 3:00 am.
Britney fue liberada alrededor de las 6:00 am, informa el sitio web de noticias de entretenimiento, citando los registros de reclusos del Sheriff del Condado de Ventura.
Esta no es la primera vez que la intérprete de 'Toxic' tiene problemas legales. En 2007 enfrentó cuatro cargos por delitos menores y una pena de cárcel por un presunto atropello con fuga en Los Ángeles, informa TMZ.
Los hechos habrían ocurrido a las 9:30 de la noche del miércoles, cuando agentes de la Patrulla de Carreteras le hicieron el alto, aunque finalmente fue liberada.
Finalmente, los cargos fueron retirados después de que Britney Spears pagó al dueño por los daños al vehículo y fue absuelta por conducir sin licencia en California.
Britney Spears ha sufrido momentos complicados por sus problemas con el alcohol y las drogas. A consecuencia del abuso de sustancias y de sus problemas mentales, en 2007, la estrella del pop perdió la custodia de sus hijos, Sean Preston y Jayden James.
Un juez de Los Ángeles ordenó que el exesposo de Britney Spears, Kevin Federline, asumiera la custodia de los dos pequeños.