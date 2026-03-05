Real Madrid perfila a su nuevo entrenador y planea traer de regreso a Luka Modric al club​​​

El Real Madrid ya analiza seriamente el nombre de su próximo entrenador para la siguiente temporada.
El Real Madrid atraviesa uno de los momentos más complicados de la temporada, marcado principalmente por la gran cantidad de lesiones que han afectado al plantel en las últimas semanas.
Actualmente, el conjunto merengue está siendo dirigido de manera interina por Álvaro Arbeloa, quien asumió el cargo tras la salida del entrenador español Xabi Alonso. Sin embargo, los resultados obtenidos bajo su mando no han sido los esperados por la directiva ni por la afición madridista.
Arbeloa tomó las riendas del equipo en un momento complejo de la campaña, con el calendario apretado y varias bajas importantes en la plantilla. A pesar de sus intentos por estabilizar al equipo, los resultados han sido irregulares y el rendimiento colectivo ha generado muchas dudas.
En medio de este escenario, el Real Madrid continúa luchando por dos competiciones importantes en la presente temporada. El club blanco mantiene vivas sus aspiraciones en LaLiga y también en la UEFA Champions League, torneos que representan los principales objetivos deportivos del año.
No obstante, la incertidumbre sobre el futuro del banquillo merengue ya comienza a generar debate de cara a la próxima temporada. Diversos nombres han empezado a sonar como posibles candidatos para asumir el cargo de entrenador del club.
Uno de los técnicos que más ha sido mencionado en las últimas semanas es el alemán Jürgen Klopp. El exentrenador del Liverpool es visto por muchos aficionados como una opción ideal para iniciar un nuevo proyecto en el Santiago Bernabéu.
Otro nombre que también ha cobrado fuerza es el del portugués José Mourinho, quien ya dirigió al Real Madrid en el pasado. El técnico luso siempre mantiene un vínculo especial con el club, por lo que su posible regreso genera opiniones divididas entre los aficionados.
En las últimas horas, sin embargo, ha surgido un nuevo candidato que está tomando cada vez más protagonismo en la prensa europea. Se trata del experimentado entrenador italiano Massimiliano Allegri.
De acuerdo con informaciones publicadas por los medios italianos La Gazzetta dello Sport y Tuttosport, el estratega estaría entre las opciones que analiza la directiva madridista para asumir el proyecto deportivo del club.
El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, vería en Allegri a un técnico con experiencia y capacidad para devolver al equipo a la lucha constante por los títulos más importantes del fútbol europeo.
Según el portal Infobae, el nombre del entrenador italiano no es nuevo dentro de la institución blanca, ya que anteriormente también estuvo en el radar del club en los años 2019 y 2021.
Las informaciones de Tuttosport indican además que Allegri estaría dispuesto a sentarse a negociar con el Real Madrid en caso de que el club decida avanzar con su contratación para la próxima temporada.
No obstante, el técnico italiano tendría algunas condiciones para aceptar el desafío. Entre ellas destaca una petición muy particular: incorporar al croata Luka Modrić a su cuerpo técnico.
La intención de Allegri sería contar con Modrić dentro de su equipo de trabajo una vez que el mediocampista cuelgue las botas. El croata, por su conocimiento del club y su liderazgo dentro del vestuario, sería una figura clave para transmitir los valores y la identidad del Real Madrid a la nueva etapa del proyecto deportivo.