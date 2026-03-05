  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Farándula

Muere querido integrante de ‘Un viernes de locos’

Se confirmó la muerte de una pieza clave de Un viernes de locos y varias películas de Disney

Muere querido integrante de ‘Un viernes de locos’
1 de 10

El elenco de la famosa película ‘Un viernes de locos’ está de luto tras el fallecimiento de uno de sus integrantes.

Muere querido integrante de ‘Un viernes de locos’
2 de 10

Andre Gunn, un querido productor de cine, murió el pasado lunes a los 56 años de edad, en Canadá. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su familia mediante un comunicado.
Muere querido integrante de ‘Un viernes de locos’
3 de 10

Aunque su rostro no era familiar para el gran público, su nombre está ligado a varios de los títulos más entrañables del catálogo contemporáneo de Disney.
Muere querido integrante de ‘Un viernes de locos’
4 de 10

Andrew Gunn será recordado principalmente por su trabajo en Freaky friday (Un viernes de locos), la exitosa comedia estrenada en 2003 y protagonizada por Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis.
Muere querido integrante de ‘Un viernes de locos’
5 de 10

El productor estadounidense, Andrew Gunn, batalló aproximadamente dos años contra la Esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad que afecta progresivamente a las neuronas motoras, provoca debilidad muscular, pérdida de movilidad y, en etapas avanzadas, dificultades para hablar, comer y respirar.
Muere querido integrante de ‘Un viernes de locos’
6 de 10

De acuerdo con reportes, Gunn pasó sus últimos meses en su casa en Toronto, acompañado por familiares y personas cercanas. Durante ese periodo enfrentó el avance de la enfermedad con un deterioro físico gradual.
Muere querido integrante de ‘Un viernes de locos’
7 de 10

Jamie Lee Curtis, coprotagonista de Un viernes de locos, dedicó un breve mensaje en su cuenta oficial de Instagram, en el que se despedía de Gunn, recordando su talento y legado:
Muere querido integrante de ‘Un viernes de locos’
8 de 10

"Un aloha caliente para Andrew Gunn. Fue un productor con gran pasión y emocionalidad que añadió mucho a lo que hace especiales esas películas. Su legado sigue vivo y se le echará de menos", escribió Jamie Lee Curtis.
Muere querido integrante de ‘Un viernes de locos’
9 de 10

Tras el éxito de 2003, las puertas de Hollywood se abrieron de par en par para Andrew Gunn. Su nombre comenzó a aparecer en producciones que mezclaban fantasía, aventura y comedia, consolidando su estilo.
Muere querido integrante de ‘Un viernes de locos’
10 de 10

También trabajó en producciones fuera del sello familiar tradicional, como Bad Santa 2 (2016). Su sello se caracterizaba por combinar aventura con humor.
Cargar más fotos