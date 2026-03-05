Muere querido integrante de ‘Un viernes de locos’

El elenco de la famosa película ‘Un viernes de locos’ está de luto tras el fallecimiento de uno de sus integrantes.
Andre Gunn, un querido productor de cine, murió el pasado lunes a los 56 años de edad, en Canadá. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su familia mediante un comunicado.
Aunque su rostro no era familiar para el gran público, su nombre está ligado a varios de los títulos más entrañables del catálogo contemporáneo de Disney.
Andrew Gunn será recordado principalmente por su trabajo en Freaky friday (Un viernes de locos), la exitosa comedia estrenada en 2003 y protagonizada por Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis.
El productor estadounidense, Andrew Gunn, batalló aproximadamente dos años contra la Esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad que afecta progresivamente a las neuronas motoras, provoca debilidad muscular, pérdida de movilidad y, en etapas avanzadas, dificultades para hablar, comer y respirar.
De acuerdo con reportes, Gunn pasó sus últimos meses en su casa en Toronto, acompañado por familiares y personas cercanas. Durante ese periodo enfrentó el avance de la enfermedad con un deterioro físico gradual.
Jamie Lee Curtis, coprotagonista de Un viernes de locos, dedicó un breve mensaje en su cuenta oficial de Instagram, en el que se despedía de Gunn, recordando su talento y legado:
"Un aloha caliente para Andrew Gunn. Fue un productor con gran pasión y emocionalidad que añadió mucho a lo que hace especiales esas películas. Su legado sigue vivo y se le echará de menos", escribió Jamie Lee Curtis.
Tras el éxito de 2003, las puertas de Hollywood se abrieron de par en par para Andrew Gunn. Su nombre comenzó a aparecer en producciones que mezclaban fantasía, aventura y comedia, consolidando su estilo.
También trabajó en producciones fuera del sello familiar tradicional, como Bad Santa 2 (2016). Su sello se caracterizaba por combinar aventura con humor.