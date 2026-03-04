Así son los 16 estadios del Mundial 2026 por dentro y por fuera

Hard Rock Stadium - Miami. Es la joya de la corona en la Florida, pues en sus graderías se han visto eventos como el Super Bowl de la NFL, la Serie Mundial de la MLB, WrestleMania y el Gran Premio de la Fórmula 1. En 2024 fue sede de la final de la Copa América, siendo blanco de los desmanes de miles de aficionados que ingresaron sin pagar.