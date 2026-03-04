Así son los 16 estadios del Mundial 2026 por dentro y por fuera

Estos son los 16 estadios en los que se jugarán el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Será la primera edición con 48 selecciones, tres países como sede y 104 partidos para coronar al campeón.
BMO Field - Toronto. Es el escenario de menor capacidad de público para el mundial, pero ya tuvo dos mundiales sub-20, en sus ediciones masculina de 2007 y femenina de 2014, además de los Juegos Panamericanos 2015 y la Copa Oro 2015.
El BMO Field tiene capacidad para únicamente 30.000 personas y albergará 6 partidos del Mundial 2026 (5 de la fase de grupos y uno de dieciseisavos de final).
BC Place - Vancouver. La casa de los Vancouver Whitecaps, de la MLS, ya acogió un mundial, que fue la Copa Femenina de la FIFA 2015, también una Copa Oro en 2025 y los Juegos Olímpicos de Invierno en 2010.
El BC Place de Vancouver puede acoger 54.500 personas y recibirá 7 partidos del Mundial 2026 (5 de la fase de grupos, uno de dieciseisavos de final y uno de octavos de final).
AT&T Stadium - Dallas. La casa de los Cowboys, equipo de la NFL, ha recibido toda clase de eventos, desde fútbol americano, los eventos de WrestleMania de la lucha libre de la WWE, la Copa Oro de la Concacaf y recientemente la Copa América 2024.
El AT&T Stadium tiene una capacidad para 80.000 personas. Allí se jugarán 9 partidos del Mundial 2026 (5 de fase de grupos, 2 de dieciseisavos, uno de octavos y uno de semifinal).
Hard Rock Stadium - Miami. Es la joya de la corona en la Florida, pues en sus graderías se han visto eventos como el Super Bowl de la NFL, la Serie Mundial de la MLB, WrestleMania y el Gran Premio de la Fórmula 1. En 2024 fue sede de la final de la Copa América, siendo blanco de los desmanes de miles de aficionados que ingresaron sin pagar.
El Hard Rock Stadium cuenta con una capacidad para 75.540 personas y albergará 7 partidos del Mundial 2026 (4 en fase de grupos, uno en dieciseisavos de final, uno en cuartos de final y el duelo del tercer lugar).
Arrowhead Stadium - Kansas City. Uno de los escenarios tradicionales de la NFL fue también sede de la Copa América 2024, aunque durante un solo encuentro, así que espera ser recordado por los aficionados del mundial.
El Arrowhead Stadium tiene capacidad para 76.416 personas y recibirá 6 partidos del Mundial 2026 (4 en fase de grupos, uno de dieciseisavos de final y uno de cuartos de final).
NRG Stadium - Houston. Es uno de los escenarios más usados para los torneos de fútbol en Estados Unidos, con seis ediciones de la Copa Oro, dos de la Copa América y utilizado por selecciones como México para sus amistosos.
En el NRG Stadium pueden entrar 71.795 personas. Tendrá 7 partidos del Mundial 2026 (5 en fase de grupos, uno de dieciseisavos de final y uno de octavos de final).
Mercedes Benz Stadium - Atlanta. Es uno de los escenarios más modernos y reconocidos alrededor del mundo, empezando por su techo retráctil, ambiente en las graderías y que es la casa del Atlanta United en la MLS. Fue sede de la Copa América 2024 y el Mundial de Clubes 2025.
El Mercedes Benz Stadium cuenta con capacidad para 71.000 personas. Albergará 8 partidos del Mundial 2026 (5 de la fase de grupos, uno de dieciseisavos de final, uno de octavos de final y una semifinal).
Gillette Stadium - Boston. Es uno de los estadios con más edad para el Mundial en Estados Unidos, además de los pocos que sabe lo que es ser sede de un mundial, pues acogió la Copa Femenina de la FIFA 2003.
El Gillette Stadium, también es sede del New England Revolution, uno de los equipos más populares de la MLS, tiene capacidad para 65.878 personas y recibirá 7 partidos del Mundial 2026 (5 de la fase de grupos, uno de dieciseisavos de final y uno de cuartos de final).
MetLife Stadium - Nueva York / Nueva Jersey. Es el escenario de la final del Mundial, sabe lo que es acoger esa clase de compromisos porque allí se definió la Copa América Centenario 2016 y el Mundial de Clubes 2025.
Con capacidad para 82.500 personas, el MetLife Stadium albergará 8 partidos del Mundial 2026 (5 de fase de grupos, uno de dieciseisavos de final, uno de octavos y la final).
SoFi Stadium - Los Ángeles. Este escenario le ganó el pulso al mítico Rose Bowl para ser sede, pues era más moderno y su ubicación, pues queda cerca del aeropuerto de Los Angeles y lugares históricos como The Forum, sumado a que ya acogió torneos como las Copas Oro de 2023 y 2025, Copa América 2024 y finales de la Liga de Naciones de la Concacaf.
El SoFi Stadium cuenta con capacidad para 70.000 personas y albergará 8 partidos del Mundial 2026 (5 de la fase de grupos, dos de dieciseisavos de final y uno de cuartos de final).
Lincoln Financial Field - Filadelfia. Es de los pocos escenarios para 2026 que ya acogió dos Mundiales, que fueron la Copa Femenina de 2003 y el Mundial de Clubes 2025, además de que su partido inaugural fue entre Barcelona y el Manchester United en 2003, así que está ligado al fútbol desde su nacimiento.
El Lincoln Financial Field, casa de los Philadelphia Eagles, tiene capacidad para 69.546 personas y recibirá 6 partidos del Mundial 2026 (5 de la fase de grupos y uno de los octavos de final).
Levi’s Stadium - San Francisco. El estadio acogió dos ediciones de la Copa América (Centenario 2026 y 2024) y de la Copa Oro, además de ser muy usado por las selecciones latinoamericanas para sus compromisos amistosos.
El Levi's Stadium tiene capacidad para 68.500 personas y albergará 6 partidos del Mundial 2026 (5 de la fase de grupos y uno de dieciseisavos de final).
Lumen Field - Seattle. Es uno de los escenarios tradicionales de la MLS, casa de los Seattle Sounders y que desde su inauguración siempre quedó ligado al fútbol, acogiendo la Copa Oro, la Copa América Centenario y fase de grupos en el Mundial de Clubes.
El Lumen Field Stadium tiene capacidad para 68.740 personas y albergará 6 partidos del Mundial 2026 (4 de la fase de grupos, uno de dieciseisavos de final y uno de octavos de final).
Estadio Chivas - Guadalajara. La casa de las Chivas Rayadas ha recibido toda clase de torneos, desde la final de la Copa Libertadores 2010, el Mundial Sub-17 2011 y el Preolímpico de la Concacaf 2021, hasta el torneo de fútbol en los Juegos Panamericanos 2011 y también el Torneo de Repechaje 2026.
El estadio de las Chivas de Guadalajara, conocido por razones de patrocinio como Estadio Akron, tiene capacidad para 46.355 personas y albergará 4 partidos del Mundial 2026 (todos en la fase de grupos).
Estadio BBVA - Monterrey. Es conocido como el Gigante de Acero por su cubierta, uno de los más grandes de México y que, al igual que Guadalajara, acogerá el Torneo de Repechaje para definir los últimos dos clasificados.
El Estadio BBVA, la casa de los Rayados de Monterrey, de los Rayados tiene capacidad para 53.500 personas y albergará 4 partidos del Mundial 2026 (3 de la fase de grupos y uno de dieciseisavos de final).
Estadio Azteca - Ciudad de México. De todos los escenarios del Mundial 2026, es el que tiene más historia, reconocimiento y aprecio de los aficionados. Acogió las finales de 1970 y 1986, coronando a Pelé y Diego Armando Maradona, es parte de la cultura mexicana y tendrá el duelo inaugural el 11 de junio.
Cabe destacar que el Estadio Azteca está en plena remodelación y con la colocación de nuevas butacas. Tendrá capacidad para 87.523 personas y recibirá 5 partidos del Mundial 2026 (3 de la fase de grupos, uno de dieciseisavos de final y uno de octavos de final).