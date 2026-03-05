Seguro Social no dará consulta externa este viernes

San Pedro Sula, Honduras

El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) informó que el viernes 6 de marzo de 2026 se suspenderá la atención en Consulta Externa y los trámites administrativos a nivel nacional, debido al asueto por el Día del Empleado del IHSS, establecido en el Contrato Colectivo vigente.

La institución detalló que durante esa fecha sí se mantendrán en funcionamiento los servicios de emergencias, hemodiálisis y hospitalización en Tegucigalpa, en el Hospital de Especialidades, y en San Pedro Sula, en el Hospital Regional del Norte. También continuarán operando los servicios subrogados a nivel nacional.

En relación con las citas médicas programadas para el viernes 6 de marzo, el IHSS indicó que estas serán reprogramadas. Los derechohabientes pueden acudir a las ventanillas correspondientes con su Documento Nacional de Identificación (DNI) y comprobante de cita para gestionar el cambio, o esperar la llamada del personal de admisiones con la notificación de la nueva fecha.

Asimismo, las farmacias de Consulta Externa adelantarán la entrega de medicamentos correspondientes al viernes 6 y sábado 7 de marzo. Los afiliados podrán retirarlos de manera anticipada el miércoles 4 y jueves 5 de marzo.

El IHSS señaló que todos los servicios y oficinas retomarán su horario normal el lunes 9 de marzo de 2026.