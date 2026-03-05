Sin lugar, petición para revocar orden de captura de Juan Orlando Hernández

TEGUCIGALPA

Este jueves, un juez de letras natural declaró sin lugar la petición de la defensa del exmandatario Juan Orlando Hernández para revocar la orden de captura vigente en su contra por el polémico caso de corrupción denominado "Pandora".

Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, aclaró que el recurso de reposición interpuesto por la defensa fue rechazado, lo que deja la orden de captura con carácter vigente para que pueda ser llevada a cabo o ejecutada por los organismos de seguridad del Estado.

"Se declaró sin lugar la solicitud de revocatoria de orden de captura para el expresidente, a quien se le presentó requerimiento fiscal por una supuesta participación en los delitos de lavado de activos y fraude", detalló Silva.

Silva también añadió: "Las acusaciones son presentadas por el Ministerio Público. En este caso, no puedo conocer cuál es la pretensión de los equipos de defensa; si alguien solicita que una orden de captura no tenga carácter de vigente, posiblemente sea para facilitar una entrada al país o para presentarse voluntariamente ante los entes jurisdiccionales".

El caso "Pandora" se refiere a una red de corrupción que, según las investigaciones, drenó millonarios fondos de Finanzas y de la Secretaría de Agricultura y Ganadería.

El caso fue investigado por la Ufecic, con apoyo de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), tras una denuncia del inversionista italiano y ex cónsul honorario en la isla hondureña de Roatán, Pietro Di Battista.