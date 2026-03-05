"Es una guerrera", trilliza se aferra a la vida en el Mario Rivas

San Pedro Sula, Honduras.

La pequeña Laura Raquel continúa aferrándose a la vida tras casi seis semanas de cuidados intensivos en la sala de neonatos del hospital Mario Catarino Rivas, luego de haber nacido de forma prematura junto a sus dos hermanas el pasado 25 de enero. Su padre, Luis Felipe Peña, compartió con Diario LA PRENSA que la bebé ha mostrado una notable mejoría en los últimos días, lo que ha llenado de esperanza a su familia. “Gracias a Dios está mejor”, dijo con alivio el padre, quien ha permanecido pendiente de la evolución de su hija desde el día en que las trillizas llegaron al mundo. Los médicos que la atienden la describen como “una luchadora” y “una guerrera”, palabras que para la familia reflejan la fortaleza que ha demostrado desde sus primeros minutos de vida. La niña fue trasladada el martes a la sala de neonatología B, un paso que suele darse cuando los recién nacidos prematuros presentan una evolución favorable. Aunque los médicos aún no han confirmado la fecha en que podrá recibir el alta, el cambio de área representa una señal alentadora para sus padres.

“Ya está estable, se menea bien, se fija en uno y hasta se ríe”, comentó con emoción Luis Peña, a la vez que agradeció el gran trabajo y la dedicación del personal médico del hospital. El santabarbarense destacó que los doctores y enfermeras han cuidado a su hija como si fuera parte de su propia familia. “Le han dado una buena atención, con gran amor, como si fuera su propia hija. Se nota la vocación que tienen para atender a los niños”, expresó. Mientras la bebé continúa bajo observación médica, su madre, Reina Guadalupe Saldívar, ya se encuentra en casa recuperándose del parto. La familia mantiene la esperanza de que Laura Raquel pueda reunirse pronto con ella y con su hermana mayor, una niña de ocho años que también ha seguido de cerca la evolución de la recién nacida. El padre relató que, pese a las dificultades económicas, no ha dejado de visitar a su hija en el hospital. Cada día viaja para verla, y en algunas ocasiones incluso ha tenido que quedarse a dormir cuando le realizan exámenes por la tarde. “Ahí vamos, a veces ahorrándose hasta en la comida, pero no dejamos de venir”, compartió.