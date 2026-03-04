Construirán centro quirúrgico pediátrico en el Mario Rivas

El hospital Mario Catarino Rivas se prepara para iniciar la construcción de un complejo quirúrgico pediátrico, un proyecto que busca fortalecer la atención médica para los niños de la zona norte del país y aumentar de manera significativa el acceso a cirugías.
Así lo informó este miércoles 4 de marzo el doctor Gabriel Paredes, director del centro asistencial, quien reveló que la obra se edificará en el área donde anteriormente funcionaba un parqueo para estudiantes, cerca de la emergencia y el almacén de la Región Sanitaria de Cortés.
Paredes explicó que la iniciativa es impulsada por la fundación Cepudo, con el respaldo de cooperantes extranjeros que aportarán más de 2 millones de dólares para hacer realidad el proyecto. No obstante, señaló que el monto de la inversión podría incrementarse al incluir el equipo especializado que requiere una unidad de este tipo.
Indicó que la propuesta se ha venido gestionando desde hace varios años, promovida por administraciones anteriores a iniciativa del Departamento de Pediatría y el área de Cirugía Pediátrica, que realizaron los primeros acercamientos con la fundación.
El director reconoció que actualmente el hospital enfrenta una mora quirúrgica que también impacta en los pacientes pediátricos, ya que, aunque el centro cuenta con 11 quirófanos, la alta demanda limita en ocasiones la disponibilidad de espacios exclusivos para niños.
Esta situación llevó, en años anteriores, a establecer alianzas con centros como el hospital Leonardo Martínez Valenzuela para desarrollar brigadas quirúrgicas de algunas subespecialidades como neurocirugía pediátrica.
Unidad especializada
El nuevo complejo contará con cuatro quirófanos exclusivos para cirugía pediátrica, áreas de recuperación, evaluación, tratamiento y consultorios. La meta es que funcione como una unidad especializada, con infraestructura moderna y condiciones adecuadas para la atención integral de los niños.
En cuanto al recurso humano, Paredes informó que se reubicará parte del personal, incluidos algunos cirujanos pediatras, y que también será necesaria la contratación de más profesionales para garantizar el funcionamiento continuo y eficiente de la nueva unidad.
El director indicó que el circuito quirúrgico permitirá incrementar en un 50% las cirugías pediátricas. Actualmente, el hospital realiza alrededor de 2,000 intervenciones quirúrgicas en niños al año; con el nuevo complejo se proyecta alcanzar las 3,000 intervenciones.
Paredes señaló que la fundación Cepudo está a cargo del diseño y la construcción del complejo, y que ya se ha avanzado con los permisos correspondientes, por lo que esperan iniciar la obra en las próximas semanas, con un plazo estimado de ejecución de entre tres y seis meses, a fin de que entre en funcionamiento antes de finalizar 2026.
Cabe señalar que en el área donde se construirá la unidad quirúrgica hay tres glorietas. En días recientes, algunos propietarios manifestaron preocupación tras recibir la notificación de desalojo.
Al respecto, Paredes explicó que no se trata de un desalojo, sino de una reubicación. Una de las propietarias reconoció que, aunque la medida ha generado incomodidad porque "no conocía bien el proyecto", esta obra que tendrá un beneficio colectivo.
Las autoridades del hospital solicitaron comprensión y paciencia a los propietarios, subrayando que este complejo quirúrgico ha sido un anhelo de años y que su concreción marcará un antes y un después en la atención de la niñez hondureña.