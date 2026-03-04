Construirán centro quirúrgico pediátrico en el Mario Rivas

San Pedro Sula, Cortés.

El hospital Mario Catarino Rivas se prepara para iniciar la construcción de un complejo quirúrgico pediátrico, un proyecto que busca fortalecer la atención médica para los niños de la zona norte del país y aumentar de manera significativa el acceso a cirugías. Así lo informó este miércoles 4 de marzo el doctor Gabriel Paredes, director del centro asistencial, quien reveló que la obra se edificará en el área donde anteriormente funcionaba un parqueo para estudiantes, cerca de la emergencia y el almacén de la Región Sanitaria de Cortés. Paredes explicó que la iniciativa es impulsada por la fundación Cepudo, con el respaldo de cooperantes extranjeros que aportarán más de 2 millones de dólares para hacer realidad el proyecto. No obstante, señaló que el monto de la inversión podría incrementarse al incluir el equipo especializado que requiere una unidad de este tipo.

Indicó que la propuesta se ha venido gestionando desde hace varios años, promovida por administraciones anteriores a iniciativa del Departamento de Pediatría y el área de Cirugía Pediátrica, que realizaron los primeros acercamientos con la fundación. El director reconoció que actualmente el hospital enfrenta una mora quirúrgica que también impacta en los pacientes pediátricos, ya que, aunque el centro cuenta con 11 quirófanos, la alta demanda limita en ocasiones la disponibilidad de espacios exclusivos para niños. Esta situación llevó, en años anteriores, a establecer alianzas con centros como el hospital Leonardo Martínez Valenzuela para desarrollar brigadas quirúrgicas de algunas subespecialidades como neurocirugía pediátrica.

Unidad especializada