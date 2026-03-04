Aprueban construcción de nuevo puente en Armenta

San Pedro Sula, Honduras

Después de años de espera por fin los pobladores de Armenta tendrán el puente sobre el rio del mismo nombre una obra que ha sido solicitada en varias administraciones.

Se destinaron L25 millones para esta obra de acuerdo a la matriz de infraestructura aprobada por la Corporación Municipal y que comprende casi 30 obras. Las autoridades municipales esperarán las ofertas para adjudicar la obra.

La Corporación Municipal de San Pedro Sula aprobó el pliego de condiciones para la licitar la obra “Construcción Puente Río Armenta”, que es un proyecto de infraestructura vial orientado a mejorar la conectividad y la movilidad urbana en la ciudad.

La moción fue presentada por el alcalde Roberto Contreras Mendoza, alcalde municipal, ante el pleno corporativo, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución de la República, la Ley de Municipalidades y la Ley de Contratación del Estado.

Con esta aprobación se autoriza formalmente la convocatoria pública para que empresas interesadas presenten sus ofertas bajo los lineamientos técnicos, legales y administrativos establecidos en el pliego.

Según la moción de acuerdo con el acta No. 02, Punto No. 08, del 30 de enero de 2026, la Corporación Municipal ya había dado luz verde al inicio del proceso y a la elaboración del pliego de condiciones.

El documento fue preparado por la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones y cuenta con el dictamen favorable de la Gerencia Legal Municipal.

Las autoridades municipales fundamentaron la decisión en las disposiciones del Plan Operativo Anual y en la normativa vigente en materia de contratación pública, así como en las asignaciones presupuestarias correspondientes.

La construcción de un puente sobre el río Armenta representa una intervención estratégica en el sistema vial sampedrano, particularmente en zonas donde las corrientes naturales han limitado históricamente la conectividad entre sectores residenciales, comerciales e industriales.