Atlético ya tiene rival en final de Copa del Rey tras eliminar al Barcelona: día, hora y dónde ver

San Sebastián, España.

La Real Sociedad de San Sebastián ganó el derbi vasco (1-0) gracias a un tanto de Mikel Oyarzabal de penal y será el rival del Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey del fútbol español, el próximo 18 de abril, en el estadio de La Cartuja de Sevilla tras haber derrotado en el cómputo global de la eliminatoria al Athletic Club de Bilbao por 2-0. La primera acción de peligro del partido fue para el Athletic mediante un cabezazo demasiado cruzado de Berenguer en el primer minuto. Los rojiblancos entraron mejor al choque ante una nerviosa Real Sociedad, aunque poco a poco los donostiarras fueron igualando las fuerzas. La primera de la Real llegó en el minuto 13 en una falta directa que botó Soler y Padilla envió a córner. La tensión se palpaba en un Anoeta a rebosar y con amplia presencia de aficionados vizcaínos. Los dos conjuntos estaban precipitados cometiendo varios errores en pases fáciles, y en uno de ellos Paredes tuvo que cortar en falta y vio la primera tarjeta del encuentro. En el minuto 34 Sancet estuvo a punto de quedarse mano a mano ante Marrero, pero un imponente Gorrotxategi llegó a tiempo para cortar la jugada. Poco después, Soler pudo poner por delante a la Real en una gran transición ofensiva de los suyos, pero el valenciano no atinó ante Padilla. En el 42, Berenguer remató muy manso a las manos de Marrero tras un error, el segundo, de Aramburu, y antes del descanso, Gorrotxategi remató alto después de coger el rechace de un córner.

𝗦𝘂 𝗱𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗼 𝗲𝘀 𝗦𝗲𝘃𝗶𝗹𝗹𝗮.



Su sueño, levantar la #CopaDelReyMapfre.



El 18 de abril, @Atleti y @RealSociedad se jugarán en La Cartuja ser los campeones del torneo más bonito de nuestro fútbol.#LaCopaMola🏆 pic.twitter.com/aJ0uIiLoTE — RFEF (@rfef) March 4, 2026

Ya en la segunda mitad, la velocidad del encuentro no subió a pesar de la necesidad del cuadro vizcaíno de ir a por el gol. Iñaki Williams lo intentó en un buen balón largo de Vivian, pero Sergio Gómez anduvo expeditivo para tapar el disparo del internacional por Ghana. El balón era claramente del cuadro rojiblanco, que poco a poco fue embotellando a la Real Sociedad en su campo. Valverde agitó el árbol dando entrada a Ruiz de Galarreta, milagrosamente recuperado tras sufrir una luxación en el hombro el fin de semana, en detrimento de Rego. A pesar de la superioridad con pelota del Athletic, la Real Sociedad también metió miedo con un testarazo de Jon Martín que se marchó por encima de la portería de Padilla. En el minuto 61, nuevamente Soler no pudo rematar un pase picado de Oyarzabal, y en la siguiente acción el recién incorporado Yangel cabeceó alto a la salida de otro córner.

La Real Sociedad fue poco a poco creciendo en el partido, y Guedes disparó a las manos del guardameta rojiblanco desde el balcón del área. Los de Valverde tuvieron cerca el 0-1 en un derechazo cruzado de Berenguer que se marchó a metro y medio del palo derecho de Marrero. En el último cuarto de hora y con el Athletic necesitado de marcar para mandar la semifinal a la prórroga, el colegiado decretó penalti para la Real Sociedad a instancias del VAR por un agarrón sostenido de Ruiz de Galarreta a Yangel Herrera. Mikel Oyarzabal no perdonó desde los once metros para, prácticamente, sentenciar la eliminatoria y mandar a la Real a la gran final de Sevilla (minuto 87). En el 89 la volvió a tener el ariete de Eibar, pero esta vez Padilla salió victorioso. En el descuento, Marrero evitó el 1-1 a disparo de Vesga desde el interior del área para mantener una cómoda ventaja a los suyos, y en la posterior acción, Navarro remató alto. En el 95, Padilla volvió a intervenir para detener un remate con el exterior de Sucic.

Con este resultado (1-0 y 2-0 en el global), la Real Sociedad estará en la gran final de La Cartuja ante el Atlético de Madrid, un día histórico para una afición que no ve a su equipo presencialmente en una final desde 1988, ya que la que ganó en 2021 -correspondiente a 2020 y aplazada un año por la pandemia del covid-19- se disputó sin público.

Día, hora y dónde ver la final de Copa del Rey

La final entre Atlético de Madrid y Real Sociedad se disputará el próximo sábado 18 de abril en el estadio de La Cartuja de Sevilla, en España. El encuentro está programado para las 21:00 horas (hora de España), lo que equivale a las 2.00 de la tarde en Honduras. En cuanto a dónde verlo en territorio catracho y en Centroamérica, la Copa del Rey se transmite por Sky Sports. Además, en Estados Unidos y parte de Latinoamérica las plataformas de ESPN (como ESPN+).

- Ficha técnica: