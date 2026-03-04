Reprograman audiencia en la que expolicía aceptaría culpa por doble femicidio

San Pedro Sula, Honduras

Velásquez Torres está acusado de matar a su expareja, Cinthia Carolina Castro Castañeda (de 26 años), hija de un pastor evangélico. La otra víctima fue Génesis Nazareth Cerrato Montes (de 19 años), bailarina profesional y amiga de Cinthia Carolina.

Debido a la indecisión del expolicía municipal Luis André Velásquez Torres sobre aceptar la pena que se le impondría por el doble femicidio que se le imputa, el juez encargado del caso reprogramó la audiencia de procedimiento abreviado.

El Ministerio Público informó que la audiencia se pospuso porque el imputado solicitó más tiempo para decidir si acepta o no la pena propuesta por la Fiscalía, que lo implicaría en los dos crímenes.

La nueva audiencia fue reprogramada para el 16 de marzo, y si el imputado no acepta la pena, el proceso penal continuará con una audiencia preliminar.

El juez que conoce el caso calificó las dos muertes como femicidio agravado, ya que, según su valoración, el acusado ejerció su poder como hombre y actuó con premeditación y alevosía contra las víctimas.

El Ministerio Público ha solicitado una condena de 18 años con nueve meses por cada femicidio, que corresponde a la pena mínima con rebaja. En total, la condena sería de 37 años con ocho meses de prisión.

Cabe destacar que la pena máxima por el delito de femicidio agravado es de 30 años de prisión por cada crimen. Si el acusado no acepta someterse al procedimiento abreviado, podría enfrentar hasta 60 años de cárcel.

El doble crimen ocurrió a las 3:00 am del domingo 13 de noviembre de 2022, cuando Cinthia Carolina regresaba a su vivienda en la colonia Los Maestros, en La Lima, junto con su amiga.