El 2025 fue funesto para las mujeres: Cada 33 horas, una fue asesinada

Cada 33 horas, una mujer fue asesinada en Honduras durante el año 2025. Así lo revela el Boletín Infográfico número 20 sobre Muerte Violenta de Mujeres y Femicidios, presentado este jueves por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), a través del Observatorio Nacional de la Violencia (ONV-Iudpas). El informe documenta un total de 262 muertes violentas de mujeres, una cifra que confirma la persistencia de una violencia letal y estructural que afecta a niñas, jóvenes, adultas y adultas mayores en todo el país.

Detrás de cada número hay una vida perdida, una historia interrumpida. El boletín señala que el 46.2 % de las víctimas eran mujeres adultas, el 29.0 % jóvenes, el 11.5 % niñas y el 8.1 % adultas mayores. Más de la mitad de los casos (53.8 %) ocurrieron en la vía pública y en el 66.4 % de ellos se utilizaron armas de fuego, lo que evidencia la letalidad con la que son atacadas las mujeres.

Mayo fue el mes más violento del año, con 29 casos registrados. Por ubicación geográfica, los municipios con mayor incidencia fueron el Distrito Central (11.8 %), San Pedro Sula (6.9 %), Catacamas (5.0 %), Juticalpa (3.4 %), La Ceiba (3.4 %), Choluteca (3.4 %) y Choloma (2.7 %). La presentación del boletín se realizó en el marco del Día de la Mujer Hondureña, conmemorado cada 25 de enero, como una forma de visibilizar la urgencia de abordar de manera integral y sostenida la violencia contra mujeres y niñas en el país. El ONV-IUDPAS subraya que este tipo de información no solo permite cuantificar la magnitud del problema, sino que también es clave para impulsar políticas públicas más efectivas.

Además, el boletín se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 5 y 16, relacionados con la igualdad de género y la construcción de sociedades justas y pacíficas. Honduras conmemora este 25 de enero el Día de la Mujer Hondureña, una fecha de carácter oficial e histórico que recuerda la conquista del derecho al voto femenino y la participación política de las mujeres en el país. La efeméride tiene su origen en el 25 de enero de 1955, cuando el Estado hondureño aprobó el Decreto Legislativo No. 29, mediante el cual se reconoció por primera vez a las mujeres el derecho a ejercer el sufragio y a ser electas para cargos públicos. Este hecho marcó un antes y un después en la vida democrática nacional, al incorporar formalmente a las mujeres como sujetas de derechos políticos.