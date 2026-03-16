Ultimátum del Barcelona: Flick lo quiere y el club le ofrece impensado contrato

El Barcelona entra en una nueva etapa y ya se alista de cara al próximo mercado. El equipo ya empieza a mover las piezas y confeccionar su plantilla para la siguiente temporada.
Sin embargo, el club se ha centrado de momento en una de las renovaciones de uno de sus jugadores, pero también le ha dejado ultimátum.
El Barcelona lo tiene claro: o aceptan las condiciones que le ofrecen al jugador o tendrá que buscar un nuevo destino.
Desde España revelan que Hansi Flick cuenta con él en Barcelona, es por ello que se lo ha comunicado a Deco para trabajar su renovación.
Actualmente, el jugador se encuentra lesionado, por lo que el equipo le está ofreciendo un nuevo contrato para extender su vínculo, pero con cambios en su salario.
Hablamos de Andreas Christensen, jugador que se encuentra en una etapa final con el Barcelona y puede ampliar su vínculo con el club, pero con otras condiciones.
El futbolista podrá volver a jugar hasta final de temporada, pero antes el equipo le tiene una propuesta, debido a la confianza que le tiene.
Respaldado por Hansi Flick, el Barcelona no quiere seguir prologando la situación y le ha dado una última propuesta en las negociaciones con su representante. El contrato consiste en ampliar su relación por dos años más.
Dentro de la propuesta, se le ofrece al jugador que se le pagará cada año la mitad de lo que está cobrando en este momento.
Una reducción en el tema salarial que puede cambiar, dependiendo de la cantidad de partidos que dispute el futbolista. Si participa entre el 30 y el 40 por ciento de los partidos tendrá otro pago y así sucesivamente si supera el 50%.
Sin embargo, si no participa en cierto número de juegos (30%), el Barcelona podrá rescindir el contrato del futbolista pagando una penalización que, es bastante inferior a lo que cobra.
El club le ofrece un nuevo contrato, con el fin de respaldar al jugador tras salir de una larga lesión y, por ende, le sería complicado encontrar un nuevo equipo con una mejor oferta.
Con esto, el Barcelona busca blindarse en cuanto a futuras ausencias de Andreas Christensen en una nueva etapa, esto debido a que en la presente solo ha disputado 23 encuentros antes de su lesión.
Flick ya se lo ha comunicado a Deco y la directiva respalda su decisión de mantener al jugador, eso sí, con las nuevas propuestas en el contrato.
El futbolista se encuentra lesionado desde el pasado diciembre tras sufrir una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. El defensor se perderá lo que resta de la temporada.