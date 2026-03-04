Diputada propone comprar buses para el José Trinidad Reyes

San Pedro Sula, Honduras.

La diputada suplente del Partido Innovación y Unidad (PINU), Marixa Julín, presentó el martes una moción en el Congreso Nacional para que la Secretaría de Educación adquiera dos autobuses para los estudiantes de la jornada nocturna del instituto José Trinidad Reyes.

En declaraciones a medios capitalinos, Julín indicó que la iniciativa se enmarca en la celebración del centenario del JTR, un instituto emblemático que a lo largo de su historia ha formado a destacados profesionales de la sociedad hondureña.

La parlamentaria destacó que la iniciativa busca reducir la deserción de estudiantes en esta jornada, ya que muchos terminan abandonando sus estudios debido a la inseguridad o incidentes relacionados con la delincuencia.

“Esta noche hemos presentado una moción como bancada, solicitando buses para transportar a los estudiantes de la jornada nocturna. Es fundamental garantizar que puedan continuar su educación con seguridad”, expresó.