Diputada propone comprar buses para el José Trinidad Reyes

La diputada suplente del Partido Innovación y Unidad (PINU), Marixa Julín, presentó el martes una moción en el Congreso Nacional para que la Secretaría de Educación adquiera dos autobuses para los estudiantes de la jornada nocturna del instituto José Trinidad Reyes.
En declaraciones a medios capitalinos, Julín indicó que la iniciativa se enmarca en la celebración del centenario del JTR, un instituto emblemático que a lo largo de su historia ha formado a destacados profesionales de la sociedad hondureña.
La parlamentaria destacó que la iniciativa busca reducir la deserción de estudiantes en esta jornada, ya que muchos terminan abandonando sus estudios debido a la inseguridad o incidentes relacionados con la delincuencia.
“Esta noche hemos presentado una moción como bancada, solicitando buses para transportar a los estudiantes de la jornada nocturna. Es fundamental garantizar que puedan continuar su educación con seguridad”, expresó.
El director del instituto, Wilson Mejía, reconoció que la matrícula en la jornada nocturna ha disminuido en los últimos años. “Esto también está relacionado con la proliferación de centros de educación básica y la inseguridad laboral, ya que a muchos estudiantes no les alcanza el salario para sostener sus estudios”, explicó.
Mejía añadió que desconocía la moción hasta que fue presentada en el Congreso, pero agradeció la iniciativa, especialmente en un año tan significativo como el centenario del instituto. “Es un gesto que valoramos mucho y que refleja preocupación por nuestros estudiantes”, dijo.
No obstante, subrayó que será necesario definir si la Secretaría de Educación asumirá también los salarios de los conductores y el combustible, elementos esenciales para garantizar el funcionamiento del servicio.
La propuesta de Julin será discutida en las próximas sesiones del Congreso Nacional, y de ser aprobada, representaría un paso significativo para mejorar el acceso a la educación de los estudiantes de la jornada nocturna del José Trinidad Reyes.