Instituto José Trinidad Reyes, 100 años educando a Honduras desde San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

El Instituto José Trinidad Reyes (JTR) se prepara para conmemorar, el próximo 10 de mayo de 2026, sus 100 años de fundación, consolidándose como uno de los pilares más emblemáticos de la educación media pública en Honduras. Fundado en 1926 como una iniciativa comunitaria, en una época en la que el acceso a la educación era limitado para amplios sectores de la población, el José Trinidad Reyes nació con una misión clara, abrir las puertas del conocimiento a la juventud.

Con el paso del tiempo, aquel proyecto se transformó en un referente educativo y en un símbolo de identidad sampedrana y nacional, formando a miles de jóvenes que hoy contribuyen al desarrollo del país desde distintos ámbitos. Los primeros años del instituto estuvieron marcados por el esfuerzo colectivo y la convicción de que la educación era el camino para el progreso social. Décadas después, esa visión permanece intacta. Desde su antigua sede, recordada con nostalgia por generaciones como el “Reyes Viejo”, hasta su actual ubicación en la colonia San Carlos de Sula, el centro educativo ha evolucionado sin perder su esencia ni su compromiso con la excelencia académica. Uno de los emblemas más representativos del JTR es su banda de guerra, reconocida a nivel nacional e internacional. Protagonista de desfiles cívicos, competencias y eventos culturales, la banda se ha convertido en motivo de orgullo para estudiantes, docentes y exalumnos. Su disciplina, precisión musical y formación cívica la han posicionado como un referente nacional, dejando en alto el nombre de San Pedro Sula y de Honduras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El centenario del instituto no se limitará a una sola fecha. A lo largo de 2026, el JTR desarrollará una amplia agenda de celebraciones que incluirá desfiles por las principales calles de la ciudad, festivales culturales, competencias deportivas, actividades académicas y eventos de gala. Entre las actividades más destacadas figuran un Festival Folclórico Internacional con delegaciones de más de 12 países, la Copa Centenario de Bandas de Guerra y una gala conmemorativa que reunirá a exalumnos de distintas generaciones. Wilson Mejía, director del centro educativo, destaca que la celebración va más allá de un acto simbólico, “este centenario es un homenaje al pasado, pero también una reafirmación del compromiso con la educación pública. El Reyes sigue vivo gracias a su gente”, expresó. Actualmente, el Instituto José Trinidad Reyes ofrece más de 10 carreras técnicas, además del ciclo básico técnico, atendiendo a estudiantes provenientes de diversos sectores sociales. A lo largo de su historia, el centro ha sido un espacio donde conviven jóvenes hijos de obreros, comerciantes, profesionales y empresarios, reflejando el carácter inclusivo de la educación pública hondureña.

A pesar de los retos presupuestarios que enfrenta la educación pública, el instituto ha logrado avanzar en el fortalecimiento de la tecnología educativa, poniendo a disposición de los estudiantes más de 400 computadoras y priorizando la formación digital como una herramienta clave para el futuro. Si hay un pilar que sostiene al José Trinidad Reyes, es su cuerpo docente. Muchos de sus maestros no solo imparten clases, sino que también fueron formados en estas mismas aulas, creando un lazo intergeneracional que fortalece la identidad institucional. Los docentes reconocen que los tiempos han cambiado, especialmente con la irrupción de la tecnología, pero coinciden en que la disciplina, la exigencia académica y el acompañamiento humano siguen siendo la base del modelo educativo del instituto. Para los estudiantes actuales, formar parte del JTR representa tanto un desafío como un honor. “Ser del Reyes no es fácil, pero sabemos que el nivel académico nos prepara bien para la universidad y para la vida”, expresó un alumno de último año. Yaniri Ortiz, estudiante del centro, resalta el ambiente de familia que se vive en la institución, “aquí no solo recibimos clases, aquí aprendemos valores, mi sueño es estudiar pedagogía y algún día volver al Reyes como maestra”. A lo largo de un siglo, el Instituto José Trinidad Reyes ha formado a empresarios, funcionarios públicos, docentes, profesionales de la salud, artistas y líderes comunitarios. Exalumnos coinciden en que la preparación recibida en el instituto fue determinante para destacar en la educación superior y en el ámbito laboral. El centenario también ha servido para fortalecer los lazos entre la institución y su comunidad de exalumnos, muchos de los cuales se han organizado para respaldar las actividades conmemorativas. Para ellos, regresar al Reyes significa reencontrarse con sus raíces y reconocer el papel que la educación pública jugó en su formación personal y profesional. Durante los preparativos del aniversario, antiguos estudiantes han compartido anécdotas que evidencian el impacto del instituto en sus vidas. Historias de sacrificio, disciplina y superación se repiten entre generaciones, confirmando que el nombre del Reyes no solo representa una institución, sino una experiencia que marca para siempre a quienes pasan por sus aulas.