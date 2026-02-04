MP ejecuta allanamientos en San Pedro Sula contra estructura criminal dedicada al tráfico de armas y drogas

San Pedro Sula

El Ministerio Público ejecuta este miércoles 17 allanamientos de morada y tres inspecciones en distintos puntos de San Pedro Sula, como parte de una investigación contra una organización criminal vinculada al almacenamiento y tráfico de armas y drogas.

De acuerdo con las autoridades, las diligencias obedecen a una investigación en curso que involucra a varios miembros de un grupo criminal dedicado al tráfico de estupefacientes y armas de fuego.

El objetivo principal de los operativos es la recolección de indicios relacionados con las actividades ilícitas que presuntamente desarrollaba la estructura, así como el supuesto almacenamiento de droga y armamento en los inmuebles allanados.

El Ministerio Público informó que también se busca determinar la forma en que la mercancía ilícita era trasladada desde San Pedro Sula hacia distintos puntos del país, incluyendo la capital de la República, utilizando diversos vehículos.

Según las investigaciones preliminares, la supuesta organización criminal operaba bajo la fachada de varios negocios, los cuales están siendo objeto de inspección como parte del proceso para identificar posibles sospechosos de tráfico de drogas, armas y otros delitos conexos, además de documentar elementos que fortalezcan el expediente investigativo.

Las acciones se desarrollan con el apoyo de efectivos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), quienes brindan seguridad perimetral durante los allanamientos e inspecciones.

Se espera que en las próximas horas las autoridades proporcionen más detalles sobre estos operativos.