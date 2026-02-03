Secretaria que firmó ascensos y nombramientos en Salud recibió cargo de L70 mil

La plaza que ahora ocupa Hernández Escobar había sido asignada previamente a Sindy Sarahy Hernández Díaz, de 27 años, quien fue cesanteada días antes. Así lo detalla el Acuerdo No. 020-2026, fechado el 8 de enero de 2026 en Tegucigalpa, que autoriza su cesantía con efectividad a partir del 9 de enero de 2026.Hernández Díaz es hija de Amable de Jesús Hernández, exdirector del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones (Injupemp). La acción también fue aprobada por la Secretaría de Salud y autorizada por la Administración Nacional de Servicio Civil.Según la fuente de LA PRENSA Premium, se trató de un intercambio de favores.