Secretaria que firmó ascensos y nombramientos en Salud recibió cargo de L70 mil

Tegucigalpa, Honduras.

Berta Mireya Hernández Escobar, quien se desempeñó como secretaria general de la Secretaría de Salud (Sesal) y tuvo bajo su responsabilidad la firma de múltiples acciones de personal —entre ascensos, nombramientos y trámites administrativos— quince días antes del final de la actual administración, fue nombrada en un nuevo cargo dentro de la misma institución con un salario mensual de 70,000 lempiras. LA PRENSA Premium tuvo acceso al Acuerdo No. 133-2026, emitido en Tegucigalpa el 19 de enero de 2026, mediante el cual la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud autorizó su nombramiento como Asistente Especial Técnico III, bajo el número de puesto 1935480, en la Gerencia Central de la institución. El documento establece como fecha de efectividad el 12 de enero de 2026. Y se consigna que la acción fue aprobada por la Secretaría de Salud y autorizada por la Administración Nacional de Servicio Civil. Hernández Escobar, como secretaria, devengaba un salario de 81,673.60 lempiras, que fue aumentado en mayo de 2025 a 83,073.60 lempiras. Además, está firmado por la exministra de Salud, Carla Paredes Reyes, y como secretario general Allan Miguel Pineda Echeverría, quien en ese entonces no ocupaba ese puesto. Cabe recalcar que Hernández fue juramentada como secretaria general el 28 de noviembre de 2024 en sustitución del abogado Allan Miguel Pineda Echeverría, quien ostentó el cargo desde el 2 de agosto de 2022 hasta la fecha mencionada.

En su cargo como secretaria general de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud recibía un salario de 83,073.60 lempiras. Sin embargo, ante la culminación del Gobierno recibió un nuevo cargo que fue firmado por Pineda como secretario general, a pesar de no ser el secretario en ese momento.



Lo curioso también es que el mismo día que recibió el nombramiento (y que ya no era secretaria general), el 19 de enero de 2026, Hernández firmó como secretaria general el nombramiento de Emerson Josué Ponce Ariano, como oficial administrativo IV, con un salario de 51,400 lempiras. Pero sobre este nombramiento existen dos versiones, una firmada por la secretaria Berta Hernández y otro firmado por el exsecretario Allan Pineda, ambos con la misma fecha.

El caso no es aislado, pues otros documentos muestran tanto a Allan Pineda como a Berta Hernández firmando nombramientos, ambos como secretarios generales en septiembre y octubre de 2024.

La plaza que ahora ocupa Hernández Escobar había sido asignada previamente a Sindy Sarahy Hernández Díaz, de 27 años, quien fue cesanteada días antes. Así lo detalla el Acuerdo No. 020-2026, fechado el 8 de enero de 2026 en Tegucigalpa, que autoriza su cesantía con efectividad a partir del 9 de enero de 2026. Hernández Díaz es hija de Amable de Jesús Hernández, exdirector del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones (Injupemp). La acción también fue aprobada por la Secretaría de Salud y autorizada por la Administración Nacional de Servicio Civil. Según la fuente de LA PRENSA Premium, se trató de un intercambio de favores.

Ascensos

Durante la gestión de la exsecretaria general Berta Hernández, la exministra de Salud Carla Paredes y la exviceministra Nerza Gloria Paz Rodríguez, se registraron más de 500 nombramientos, ascensos y otorgamiento de plazas con rangos salariales elevados, según comprobó LA PRENSA Premium. Uno de los casos es el ascenso de Lourdes Martina Hernández Corea, de 45 años, aprobado mediante el Acuerdo No. 4919-2024, emitido el 20 de septiembre de 2024, por la Subsecretaría de Estado en el Despacho de Salud. Hernández Corea pasó del cargo de Administradora de Hospital I en el Hospital de Occidente, donde devengaba un salario mensual de 30,000 lempiras, al puesto de Asistente Especial Técnico III, adscrita a la Gerencia Central, con un salario de 62,405 lempiras mensuales, es decir, más del doble de su ingreso anterior. El ascenso tuvo efectividad a partir del 2 de septiembre de 2024 y fue autorizado por la entonces ministra de Salud Carla Paredes, mientras que el acuerdo fue firmado por la doctora Nerza Gloria Paz Rodríguez, en su condición de subsecretaria de Redes de Servicios de Salud, y refrendado por el secretario general Allan Miguel Pineda Echeverría. Otro de los ascensos registrados corresponde a Martín Edgardo Madrid Caballero, de 60 años, según consta en el Acuerdo Ejecutivo No. 5295-2024, emitido el 7 de octubre de 2024 por la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud. De acuerdo con el documento, Madrid pasó del cargo de Oficial de Personal II al de Oficial de Personal III, con efectividad retroactiva al 1 de septiembre de 2024. Previo al ascenso, el funcionario devengaba un salario mensual de 18,958 lempiras, mientras que con el nuevo nombramiento su ingreso ascendió a 38,900 lempiras, lo que representa un incremento salarial superior al 100%. El acuerdo fue aprobado también por la doctora Paredes Reyes, y la acción de personal fue firmada por Berta Mireya Hernández Escobar, en su condición de secretaria general de la institución.