Exviceministro Brian Erazo aseguró plaza un día antes de finalizar Gobierno

El acuerdo forma parte de una serie de nombramientos y ascensos de último momento que superan el centenar y se realizaron en la víspera del fin del actual Gobierno, conoció LA PRENSA Premium

Bryan Erazo, exviceministro de la Secretaría de Salud.

Tegucigalpa, Honduras.

A un día de concluir el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro, la Secretaría de Salud aprobó diversos nombramientos, entre ellos el del exviceministro Brian Martín Erazo Muñoz en una plaza permanente como médico general de guardia, según consta en el Acuerdo Ejecutivo No. 423-2026, fechado el 26 de enero de 2026.

El documento en poder de LA PRENSA Premium establece que Erazo Muñoz fue nombrado bajo la modalidad de acción de servicio civil, con vigencia a partir del 27 de enero de 2026, adscrito a la Gerencia Central de la Secretaría de Salud, con un salario mensual de 36 mil lempiras.

Muñoz fue nombrado el 16 de febrero como subsecretario de Salud, cargo en el que percibía un salario de 74,500 lempiras.

No obstante, aseguró su nueva plaza antes de que finalizara el Gobierno, y en su nuevo puesto devengará 36,000 lempiras, con una obligación de presentarse únicamente siete días al mes.

Cuatro meses antes de renunciar, Carla Paredes recibió plaza de médico en San Lorenzo

El acuerdo que favorece al exviceministro Brian Erazo fue firmado por la entonces secretaria de Estado en el Despacho de Salud, Nerza Gloria Paz Rodríguez, quien autorizó la acción de personal, así como por Berta Mireya Hernández Escobar, quien figura en el documento como secretaria general.

No obstante, en esa fecha Berta Mireya Hernández Escobar ya no ejercía como secretaria general, debido a que había recibido el 19 de enero una nueva plaza dentro de la administración pública como Asistente Técnico III, con un salario mensual de 70 mil lempiras.

Un día después de ser nombrado en su nueva plaza, Erazo compartió en su cuenta de X un mensaje para la presidenta Castro agradeciendo la oportunidad de ser viceministro de Salud.

"A todas y todos los colaboradores de los distintos sectores que conforman el sistema: recordemos que cada uno tiene una cuota de responsabilidad en este engranaje que logramos fortalecer y potenciar. No podemos retroceder ni un solo paso en los senderos que se abrieron y se labraron con tanto esfuerzo", agregó.

De acuerdo con información conocida por LA PRENSA Premium, las acciones de personal habrían continuado, contabilizándose más de 100 nombramientos y ascensos realizados un día antes de que finalizara oficialmente el Gobierno.

El acuerdo de Erazo se suma a diferentes acuerdos realizados en el sector Salud, donde la exministra de Salud, Carla Paredes, recibió un acuerdo como médico general de guardia cuatro meses antes de renunciar con un salario de 105,000 lempiras.

También se suma a una plaza otorgada a la exviceministra Nerza Paz, como médico general, por los primeros seis meses de 2025, con un salario de 95,000 lempiras.

