Exviceministro Brian Erazo aseguró plaza un día antes de finalizar Gobierno

Tegucigalpa, Honduras.

A un día de concluir el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro, la Secretaría de Salud aprobó diversos nombramientos, entre ellos el del exviceministro Brian Martín Erazo Muñoz en una plaza permanente como médico general de guardia, según consta en el Acuerdo Ejecutivo No. 423-2026, fechado el 26 de enero de 2026.

El documento en poder de LA PRENSA Premium establece que Erazo Muñoz fue nombrado bajo la modalidad de acción de servicio civil, con vigencia a partir del 27 de enero de 2026, adscrito a la Gerencia Central de la Secretaría de Salud, con un salario mensual de 36 mil lempiras.

Muñoz fue nombrado el 16 de febrero como subsecretario de Salud, cargo en el que percibía un salario de 74,500 lempiras.

No obstante, aseguró su nueva plaza antes de que finalizara el Gobierno, y en su nuevo puesto devengará 36,000 lempiras, con una obligación de presentarse únicamente siete días al mes.