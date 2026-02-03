Exviceministro Brian Erazo aseguró plaza un día antes de finalizar Gobierno

El acuerdo que favorece al exviceministro Brian Erazo fue firmado por la entonces secretaria de Estado en el Despacho de Salud, Nerza Gloria Paz Rodríguez, quien autorizó la acción de personal, así como por Berta Mireya Hernández Escobar, quien figura en el documento como secretaria general.No obstante, en esa fecha Berta Mireya Hernández Escobar ya no ejercía como secretaria general, debido a que había recibido el 19 de enero una nueva plaza dentro de la administración pública como Asistente Técnico III, con un salario mensual de 70 mil lempiras.Un día después de ser nombrado en su nueva plaza, Erazo compartió en su cuenta de X un mensaje para la presidenta Castro agradeciendo la oportunidad de ser viceministro de Salud."A todas y todos los colaboradores de los distintos sectores que conforman el sistema: recordemos que cada uno tiene una cuota de responsabilidad en este engranaje que logramos fortalecer y potenciar. No podemos retroceder ni un solo paso en los senderos que se abrieron y se labraron con tanto esfuerzo", agregó.