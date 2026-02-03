Exministra Nerza Paz recibió nombramiento interino de L95,000 pese a estar jubilada

Tegucigalpa, Honduras.

Al nombramiento previo de la exministra de Salud, Carla Paredes, se suma su exsubsecretaria, Nerza Gloria Paz Rodríguez, quien recibió una plaza como médico general durante seis meses con un salario de alto rango, mientras de forma simultánea recibía otro ingreso del Estado.

Así lo constató LA PRENSA Premium al acceder de forma exclusiva al Acuerdo No. 470-2025, fechado el 23 de junio de 2025, en el que se oficializa el nombramiento interino de Paz Rodríguez como médico general.

El documento establece que la acción de personal tuvo vigencia del 2 de enero al 30 de junio de 2025, con asignación de la plaza 1497 en la Gerencia Central y un salario mensual de 95,000 lempiras.

En contraste, un médico general del sistema público ronda los 36 mil lempiras mensuales y un especialista cerca de 44 mil lempiras, por lo que con el salario asignado a la doctora Paz, durante los seis meses, se habría podido cubrir el sueldo de al menos dos médicos generales o dos especialistas.

La situación genera cuestionamientos debido a que la exfuncionaria ya se encontraría jubilada bajo el régimen del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp), condición que no aparece detallada ni aclarada en el acuerdo.​