Exministra Nerza Paz recibió nombramiento interino de L95,000 pese a estar jubilada

Según la documentación en poder de este medio, las tres funcionarias (Paredes, Paz y Hernández) aparecen vinculadas en una cadena de nombramientos cruzados en cargos de alto salario dentro de la misma estructura de Salud.Nerza Paz firmó en su momento la designación de Carla Paredes como médico de guardia, con un salario de 105,201.92 lempiras en el Hospital de San Lorenzo, Valle.Pero tres meses antes, fue Paredes quien suscribió el acuerdo que reincorpora a su exsubsecretaria a la planilla estatal durante seis meses con un alto salario.Fuentes de LA PRENSA Premium informaron que en el caso de la doctora Paz, en reiteradas ocasiones se habría intentado incluirla en nombramientos, pero estos eran rechazados por estar jubilada en Injupemp.Estas designaciones se producen en un escenario en el que hospitales públicos continúan reportando déficit de personal y limitaciones de insumos, lo que ha incrementado las críticas sobre la priorización de plazas administrativas y de alto salario frente a necesidades operativas en primera línea.Hasta el momento, la Secretaría de Salud no ha brindado una explicación pública sobre los criterios legales y administrativos que respaldan este nombramiento ni sobre la situación previsional de la beneficiaria.LA PRENSA Premium intentó contactar también a la doctora Nerza Paz, pero a pesar de varios intentos no se obtuvo respuesta.