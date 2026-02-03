Exministra Nerza Paz recibió nombramiento interino de L95,000 pese a estar jubilada

La doctora Paz percibió durante seis meses un salario de 95,000 lempiras como médico general, monto que triplica el ingreso de un médico promedio. Además, recibió una pensión del Injupemp

Exministra Nerza Paz recibió nombramiento interino de L95,000 pese a estar jubilada

La doctora Nerza Paz fue viceministra de Salud bajo un acuerdo no de devengar salario debido que gozaba su jubilación.

 Foto: Cortesía/La Prensa
Tegucigalpa, Honduras.

Al nombramiento previo de la exministra de Salud, Carla Paredes, se suma su exsubsecretaria, Nerza Gloria Paz Rodríguez, quien recibió una plaza como médico general durante seis meses con un salario de alto rango, mientras de forma simultánea recibía otro ingreso del Estado.

Así lo constató LA PRENSA Premium al acceder de forma exclusiva al Acuerdo No. 470-2025, fechado el 23 de junio de 2025, en el que se oficializa el nombramiento interino de Paz Rodríguez como médico general.

El documento establece que la acción de personal tuvo vigencia del 2 de enero al 30 de junio de 2025, con asignación de la plaza 1497 en la Gerencia Central y un salario mensual de 95,000 lempiras.

En contraste, un médico general del sistema público ronda los 36 mil lempiras mensuales y un especialista cerca de 44 mil lempiras, por lo que con el salario asignado a la doctora Paz, durante los seis meses, se habría podido cubrir el sueldo de al menos dos médicos generales o dos especialistas.

La situación genera cuestionamientos debido a que la exfuncionaria ya se encontraría jubilada bajo el régimen del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp), condición que no aparece detallada ni aclarada en el acuerdo.​

La doctora Paz asumió el cargo de viceministra en 2022 sin percibir salario, ya que, al estar jubilada y recibir una pensión, le resultó más conveniente desde el punto de vista tributario que percibir un sueldo del Gobierno, conoció este medio.

El acuerdo de su nombramiento como médico general está firmado por la entonces secretaria de Salud, Carla Marina Paredes Reyes, y la secretaria general Berta Mireya Hernández Escobar, con aval de la Administración Nacional de Servicio Civil.

Aunque se citan como base la Ley de Servicio Civil, su reglamento y otras normativas administrativas, no se incluyen justificaciones técnicas sobre la necesidad del puesto ni criterios de selección.

“Es una sinvergüenzada”: Matheu arremete contra nombramiento de Carla Paredes

Intercambios

Según la documentación en poder de este medio, las tres funcionarias (Paredes, Paz y Hernández) aparecen vinculadas en una cadena de nombramientos cruzados en cargos de alto salario dentro de la misma estructura de Salud.

Nerza Paz firmó en su momento la designación de Carla Paredes como médico de guardia, con un salario de 105,201.92 lempiras en el Hospital de San Lorenzo, Valle.

Pero tres meses antes, fue Paredes quien suscribió el acuerdo que reincorpora a su exsubsecretaria a la planilla estatal durante seis meses con un alto salario.

Fuentes de LA PRENSA Premium informaron que en el caso de la doctora Paz, en reiteradas ocasiones se habría intentado incluirla en nombramientos, pero estos eran rechazados por estar jubilada en Injupemp.

Estas designaciones se producen en un escenario en el que hospitales públicos continúan reportando déficit de personal y limitaciones de insumos, lo que ha incrementado las críticas sobre la priorización de plazas administrativas y de alto salario frente a necesidades operativas en primera línea.

Hasta el momento, la Secretaría de Salud no ha brindado una explicación pública sobre los criterios legales y administrativos que respaldan este nombramiento ni sobre la situación previsional de la beneficiaria.

LA PRENSA Premium intentó contactar también a la doctora Nerza Paz, pero a pesar de varios intentos no se obtuvo respuesta.

Redacción web
Unidad de Investigación y Datos
premium@laprensa.hn

Artículo elaborado por la unidad especializada en investigación periodística, reportajes de profundidad y análisis de datos. Se omiten los nombres por protección.

