Unión Europea reitera su interés en fortalecer las relaciones comerciales con Honduras

Tegucigalpa, Honduras

El encargado para América Central en la Dirección General de Comercio y Seguridad Económica de la Comisión Europea, Sebastián Zaleski, realizó una visita a Tegucigalpa para dar seguimiento a la implementación del pilar comercial del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y los seis países de Centroamérica, incluido Honduras.

Uno de los principales objetivos de la visita fue establecer lazos con las nuevas autoridades hondureñas tras la reciente toma de posesión del gobierno del presidente Nasry Asfura. Asimismo, la visita permitió ampliar el diálogo en el marco de la Presidencia Pro-Tempore de Honduras de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) durante el semestre en curso.

Durante su agenda en el país, el Sr. Zaleski sostuvo reuniones con representantes del Consejo Nacional de Inversiones y del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

En estos encuentros, se reiteró que las empresas europeas mantienen un alto interés en las relaciones comerciales y de inversión con Honduras. Asimismo, se enfatizó que resulta clave seguir fortaleciendo el entorno empresarial, en particular en ámbitos como la seguridad jurídica, la simplificación de trámites, los controles de capital y el acceso a divisas, con el fin de continuar atrayendo inversión europea y ampliando los intercambios comerciales.

Desde la entrada en aplicación del pilar comercial del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, el comercio de mercancías entre la UE y Honduras ha crecido más rápidamente que el comercio de la UE con El Salvador, Nicaragua y Panamá, y a un ritmo similar al comercio con Guatemala. No obstante, el comercio bilateral de mercancías entre la UE y Costa Rica (+231%) ha sido significativamente más dinámico, lo que pone de relieve el potencial existente para una mayor diversificación económica en Honduras, especialmente en el sector manufacturero.

El Sr. Zaleski adelantó que en los próximos meses se celebrará en Panamá un Foro Comercial y de Inversiones UE-Centroamérica, a la cual se prevé invitar a Honduras, como parte de los esfuerzos para seguir profundizando el diálogo económico y comercial birregional.

El Acuerdo de Asociación UE–Centroamérica promueve la integración económica regional como un motor para el crecimiento y el desarrollo.

En este contexto, la Unión Europea anima a todos los actores centroamericanos a continuar trabajando de manera conjunta en prioridades de facilitación del comercio, conectividad e integración regional.