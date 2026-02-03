Juramentan nueva junta directiva del IHSS en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

El ministro de la Secretaría de Trabajo, Fernando Puerto, juramentó a la nueva junta directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), con la que se espera abordar los problemas que la institución arrastra desde hace varios años. La junta, representada por el sector trabajador, empresarial, el Colegio Médico de Honduras (CMH) y el gobierno, fue juramentada la noche del lunes. Posteriormente, los directivos conocieron y aprobaron la terna de postulantes a la dirección del Seguro Social, la cual será presentada en las próximas horas al presidente Nasry Asfura para su nombramiento.

Josué Orellana, representante de las centrales obreras en la junta directiva, destacó que los tres postulantes cuentan con amplia capacitación. Explicó que, una vez que el presidente Asfura nombre al nuevo director, la junta directiva conformará una comisión técnica encargada de elaborar un diagnóstico sobre la situación real del Seguro Social. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. "Le daremos 15 días para presentar un diagnóstico nacional de la realidad del Seguro Social y así poder implementar mecanismos que resuelvan los problemas que afectan a los derechohabientes", dijo Orellana.

Está tarde se llevó a cabo la instalación y juramentación de la nueva Junta Directiva del @Ihss_hn. Paso fundamental para recuperar la institucionalidad y fortalecer la gestión autónoma del IHSS.

Abog. Fernando Puerto, Secretario de Estado. pic.twitter.com/hdXjlFH7S8 — Secretaría de Trabajo y Seguridad Social HN (@Trabajo_hn) February 3, 2026

Orellana subrayó que uno de los principales problemas del IHSS es la falta de medicamentos, aunque será el diagnóstico de la comisión técnica el que determine de manera precisa los retos que enfrenta la institución. "Se nos está muriendo la población por falta de medicinas y muchos no tienen capacidad económica para comprarlas, pese a que se les entregan recetas", agregó.