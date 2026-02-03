Nasry Asfura habla sobre caso de Sedesol y envía mensaje al fiscal Johel Zelaya

Tegucigalpa, Honduras.

El presidente de Honduras aseguró que "cada quien debe concentrarse en las funciones que le corresponden. Mi labor es administrar el país, y el fiscal sabe cuál es la suya. Deben investigar todos los casos pendientes”.

“Los organismos controladores del Estado deben hacer su trabajo; yo hago el mío como administrador del país”, expresó Asfura.

El presidente Nasry Asfura Zablah se refirió al caso Sedesol y envió un mensaje al fiscal Johel Zelaya durante su participación en la celebración de los 279 años del hallazgo de la Virgen de Suyapa , en la Basílica de Suyapa.

El mandatario también se refirió a la agenda de reuniones con Estados Unidos: “Esperemos que nos confirmen la fecha para poder tratar los temas que beneficien a Honduras, especialmente considerando que estamos en desventaja frente a El Salvador y Guatemala, que ya firmaron reducciones de aranceles”.

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública, presentó el 2 de febrero un requerimiento fiscal por fraude millonario contra Isis Carolina Cuéllar Erazo, diputada del partido Libre por Copán; José Carlos Cardona Erazo, exsecretario de Estado en los Despachos de Desarrollo Social (Sedesol); y 10 exfuncionarios más de esa institución.

Hasta el momento, cinco exfuncionarios se han presentado ante la Corte Suprema de Justicia por 67 delitos de fraude relacionados con Sedesol. Los señalados que llegaron son: Reniery Fabrizzio Lazaroni Soler, Eleany Kassandra Galeas Arias, Ilsy Valeska Baquedano Mejía, Iris Paola Pérez Moreno y Rosy Yanira Martínez.

Según informó el Ministerio Público (MP), Eleany Kassandra Galeas fue capturada ayer por la tarde en la colonia Bella Vista de Tegucigalpa, mientras que Reniery Fabrizzio Lazaroni fue detenido en la noche en la colonia Florencia Norte. Además, se confirmó la captura de Rosy Yanira Martínez.

Por su parte, se dio a conocer que el exministro José Carlos Cardona se presentará voluntariamente a la audiencia de imputación programada para las 2:00 p.m. de este martes, reafirmando su disposición a enfrentar el proceso judicial.