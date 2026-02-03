José Carlos Cardona llega voluntariamente a la Corte por el fraude en caso Sedesol

Tegucigalpa, Honduras.

José Carlos Cardona Erazo, exsecretario de Estado en los Despachos de Desarrollo Social (Sedesol), se presentó voluntariamente a la audiencia de declaración de imputados ante la Corte Suprema de Justicia, en cumplimiento de una orden de detención emitida tras la presentación de un requerimiento fiscal por presunto fraude en perjuicio de la administración pública. La orden de captura fue emitida la tarde del 2 de febrero desde el Despacho del Juez Natural de la Corte Suprema de Justicia, dentro del expediente 01-2026, y fue dirigida al director de la DPI para su ejecución inmediata. De acuerdo con la comunicación judicial, el juez natural Luis Fernando Padilla Castellanos instruyó a las autoridades policiales a “dar inmediata captura” de Cardona Erazo y ponerlo a la orden del juzgado correspondiente, ubicado en las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia, en la ciudad de Tegucigalpa.

Declaraciones íntegras de José Carlos Cardona

"A mí me asiste la verdad; soy inocente de todos estos asuntos. Vengo a presentarme voluntariamente ante la Corte Suprema de Justicia para que se me dé la oportunidad que no me dio el Ministerio Público. Durante ocho meses, y en tres ocasiones distintas, hemos pedido dar una declaración y el Ministerio Público nos negó esa oportunidad. Este caso es una operación política de alto nivel para asegurar la supervivencia del fiscal general; se busca sacrificar no a mi persona —porque yo soy descartable y lo fui desde el momento en que renuncié— sino a la diputada Isis Cuéllar", expresó Cardona durante una entrevista tras su llegada a la Corte Suprema de Justicia. Además, Cardona afirmó que no tiene temor de ir a la cárcel: "Porque yo soy inocente y porque tengo una apoderada legal que va a luchar para demostrar esa inocencia. Yo no tengo ningún tipo de implicaciones ni ningún tipo de vínculos".

"El día que renuncié, el 28 de junio del año pasado, la diputada Cuéllar me dijo en persona que ella iba a ser protegida porque era la amante de un miembro de la familia Zelaya y yo no tenía ese tipo de protección. Durante meses estuvo siendo protegida; se le dieron todos los apoyos del Gobierno para que ella fuera electa diputada y tuviera total dignidad para presentarse. Esa operación de los cheques de Copán —de la que yo no me di cuenta y que fue hecha a mis espaldas— fue parte de un operativo que se utilizó no solo en la Sedesol, sino en varias instituciones", agregó el exministro.

Desfalco millonario

El requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público vincula a Cardona Erazo con un presunto esquema de desvío de fondos públicos provenientes de la Secretaría de Desarrollo Social, destinados originalmente a programas de asistencia para personas en condición de vulnerabilidad. Según el informe fiscal, Cardona y su equipo habrían avalado al menos 67 solicitudes de ayuda que no cumplían con los requisitos básicos establecidos por la normativa, permitiendo que los recursos fueran asignados a personas seleccionadas por afinidad político-partidaria, en lugar de beneficiarios que realmente necesitaban apoyo estatal.

Juez de Letras Designado inicia Audiencia de Declaración de Imputado para el extitular de SEDESOL José Carlos Cardona, también para Eleni Galeas, Iris Pérez, Ilse Baquedano y Reniery Lazzaroni todos acusados por su supuesta participación en el delito de Fraude. pic.twitter.com/JZfZTeQXzp — Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) February 3, 2026

Las investigaciones revelaron que varios de los supuestos beneficiarios no se encontraban en situación de pobreza, entre ellos comerciantes, propietarios de inmuebles y empleados gubernamentales con ingresos estables. Algunos incluso denunciaron que sus firmas fueron falsificadas para la emisión de cheques a su nombre. El informe del Ministerio Público detalla además que el esquema incluía la simulación de obras y proyectos comunitarios. Tras el cobro de los cheques, asistentes vinculados a la diputada Isis Carolina Cuéllar Erazo habrían entregado cantidades mínimas de materiales —como bolsas de cemento o mobiliario plástico— con el fin de aparentar legalidad ante eventuales inspecciones de los entes de control.

Peritos de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) identificaron un patrón repetitivo en los expedientes, en los que se utilizaban facturas y cotizaciones idénticas para supuestos proyectos de “emprendimiento” que nunca existieron, como alquileres de carpas y sillas.