Así funcionará la emergencia de salud en el país, según Nasry Asfura

El presidente Asfura explica cómo funcionará el fideicomiso y la reducción de la mora quirúrgica en Honduras.

Nasry Asfura, presidente de la República de Honduras.

 Foto: Emilio Flores / LA PRENSA
Tegucigalpa, Honduras.

El presidente Nasry Asfura Zablah se refirió la mañana de este 3 de febrero al decreto de emergencia en el sistema de salud pública, durante su participación en la celebración de los 279 años del hallazgo de la Virgen de Suyapa, en la Basílica de Suyapa.

El mandatario agradeció a las bancadas del Congreso Nacional (CN) por la aprobación de la declaratoria de emergencia, que tendrá vigencia hasta febrero de 2027, y destacó que se busca atender la precariedad en la atención integral de los centros de salud del país.

Según Asfura, el decreto contempla un fideicomiso que permitirá abastecer de medicamentos a los hospitales y garantizar el mantenimiento del equipo médico.

Congreso Nacional declara emergencia en el sistema de salud hasta 2027

“El banco ya manejó el fideicomiso durante tres años y medio y había medicinas, pero hoy los hospitales públicos que no tienen equipo se van a encargar del fideicomiso también para equiparlos y darles un seguro cuando se arruine un equipo y reponerlo”, indicó.

Sobre la reducción de la mora quirúrgica, Asfura explicó que se establecerá un precio estandarizado para las operaciones y que el fideicomiso garantizará el pago de los procedimientos en todos los hospitales, sin distinción. Además, señaló que los medicamentos se distribuirán en la red de farmacias nacionales, excluyendo cadenas privadas.

El Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Salud, podrá suscribir convenios o contratos con instituciones públicas o privadas para la prestación de servicios que permitan la realización de los procedimientos quirúrgicos necesarios y erradicar la mora quirúrgica.

El decreto se emitió mediante la Ley de medidas excepcionales para la atención prioritaria en materia de salud de la población, con vigencia inicial de un año y prorrogable por el Congreso Nacional. Esta normativa busca implementar acciones urgentes, temporales, públicas y transparentes, incluyendo procedimientos especiales o simplificados de contratación.

Asimismo, se autoriza la suscripción de fideicomisos, convenios especiales, contratos nacionales o internacionales y acuerdos con organismos no gubernamentales, entre otros mecanismos. El proyecto de decreto fue dictaminado por una comisión especial y recibió observaciones de distintos actores del sector salud.

