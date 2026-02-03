El video de la nevada en Intibucá corresponde a México en 2023

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales un video que supuestamente muestra una nevada en La Esperanza, Intibucá, en el contexto del frente frío que afecta a Honduras desde el 31 de enero de 2026. Sin embargo, el video no fue grabado en territorio hondureño. Las imágenes corresponden en realidad a una nevada ocurrida en noviembre de 2023 en el estado de Zacatecas, México. “Nieve en Intibuca la esperanza honduras”, se lee literalmente en el texto sobrepuesto en una publicación de TikTok que ha sido compartido más de 65,200 veces desde el 2 de febrero.

Desde finales de enero, Honduras registra el ingreso de un frente frío que ha provocado un descenso generalizado de las temperaturas. La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) elevó alerta verde en los departamentos de Atlántida, Colón, Gracias a Dios e Islas de la Bahía, según su más reciente comunicado emitido el 3 de febrero de 2026. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En ciudades como Tegucigalpa, la población ha experimentado temperaturas que oscilan entre los 9 y 12 grados centígrados. En zonas altas del occidente del país, como Intibucá, el termómetro ha descendido hasta los 5 grados, uno de los registros más bajos de los últimos años.

Video de México

Una búsqueda inversa en Google con un fotograma clave, realizada mediante la extensión InVID We-Verify, permitió identificar el video original. El material corresponde a una nevada registrada en el estado de Zacatecas, en la región centro-norte de México, el 22 de noviembre de 2023.

Asimismo, el motor de búsqueda de Google indica que imágenes similares al video viral circulan en internet desde hace al menos dos años, lo que refuerza que el evento no es reciente.

Una búsqueda avanzada en Google con las palabras clave “Nieve + Zacatecas + México + 2023” permitió a LA PRENSA Verifica encontrar notas de medios locales mexicanos que confirman una nevada registrada ese año en dicha ciudad. En uno de estos reportes se explica que el fenómeno estuvo relacionado con una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), evento meteorológico que genera un descenso en las temperaturas debido al choque de masas de aire frío y cálido. La investigación también evidenció que el video que circula en redes sociales hondureñas desde 2024 ha sido atribuido falsamente al departamento de Intibucá, conocido por ser una de las regiones más frías de Honduras.