La imagen del estadio Morazán cubierto por una capa de nieve fue alterada

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una fotografía que supuestamente muestra a San Pedro Sula cubierta por una capa de nieve. En la imagen, que se ha viralizado, se observa el estadio Francisco Morazán desde las alturas, envuelto en un entorno completamente blanco. Sin embargo, la imagen es falsa. Fue alterada digitalmente a partir de una fotografía real publicada por el Olimpia, en septiembre de 2024. “SPS en este momento”, dice literalmente la descripción de una publicación de Facebook, compartida decenas de veces desde el 1 de febrero de 2026.

Un frente frío de alta intensidad atraviesa Honduras y ha provocado un marcado descenso de las temperaturas, desafiando los promedios habituales para esta temporada. Las condiciones frías, con cielos nublados y lluvias intermitentes, se mantendrán hasta el 3 de febrero, aunque las autoridades no descartan que este patrón climático se prolongue hasta finales de mes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En San Pedro Sula, una ciudad normalmente caracterizada por su clima cálido y húmedo, se han registrado temperaturas mínimas cercanas a los 15 grados centígrados. Las máximas diurnas rondan entre los 20 y 22 grados, cifras inusualmente bajas para esta zona del norte del país.

Manipulada digitalmente

Una revisión de la imagen permitió identificar el logo del Olimpia en la esquina superior derecha. Tras una búsqueda en las redes sociales del bicampeón hondureño, se localizó la fotografía original, publicada el 14 de septiembre de 2024 en su cuenta oficial de Instagram . El contenido exacto se encuentra en la tercera imagen del carrusel.