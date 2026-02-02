Imagen que muestra a Tegucigalpa con nieve está editada digitalmente

San Pedro Sula, Honduras

Una imagen que circula en redes sociales muestra, supuestamente, a Tegucigalpa cubierta de nieve tras el ingreso de un frente frío al país. Sin embargo, el contenido no corresponde a un hecho real. La fotografía fue manipulada digitalmente para simular la presencia de nieve en la capital hondureña. “Esta frio en Tegucigalpa”, dice textualmente la descripción de una publicación de Facebook, compartida más de 210 veces desde el 1 de febrero de 2026.

El pasado 31 de enero, un frente frío de gran intensidad ingresó al norte de Centroamérica, provocando un abrupto descenso en las temperaturas, acompañado de fuertes vientos y lluvias en varias regiones. En Honduras, el fenómeno generó temperaturas inusualmente bajas para esta época del año. En las zonas altas del país, los termómetros podrían marcar hasta 2 centígrados, mientras que en Tegucigalpa y sus alrededores se esperan valores entre 9 y 12, lo que representa una anomalía climática histórica . Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Pese a estas condiciones extremas, no se ha registrado caída de nieve en territorio hondureño. La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) advirtió que al menos dos frentes fríos adicionales podrían afectar al país en las próximas semanas.

Manipulación digital