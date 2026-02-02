Imagen que muestra a Tegucigalpa con nieve está editada digitalmente

San Pedro Sula, Honduras
Una imagen que circula en redes sociales muestra, supuestamente, a Tegucigalpa cubierta de nieve tras el ingreso de un frente frío al país.
Sin embargo, el contenido no corresponde a un hecho real. La fotografía fue manipulada digitalmente para simular la presencia de nieve en la capital hondureña.
“Esta frio en Tegucigalpa”, dice textualmente la descripción de una publicación de Facebook, compartida más de 210 veces desde el 1 de febrero de 2026.
El pasado 31 de enero, un frente frío de gran intensidad ingresó al norte de Centroamérica, provocando un abrupto descenso en las temperaturas, acompañado de fuertes vientos y lluvias en varias regiones.
En Honduras, el fenómeno generó temperaturas inusualmente bajas para esta época del año. En las zonas altas del país, los termómetros podrían marcar hasta 2 centígrados, mientras que en Tegucigalpa y sus alrededores se esperan valores entre 9 y 12, lo que representa una anomalía climática histórica.
Pese a estas condiciones extremas, no se ha registrado caída de nieve en territorio hondureño.
La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) advirtió que al menos dos frentes fríos adicionales podrían afectar al país en las próximas semanas.
Manipulación digital
LA PRENSA Verifica determinó que la fotografía viral que muestra una supuesta nevada en Tegucigalpa es falsa. La imagen presenta una resolución muy baja, lo que dificulta la identificación de detalles clave para detectar manipulaciones visuales.
Un análisis realizado con SynthID, la herramienta de detección de imágenes creadas por inteligencia artificial de Google Gemini, indicó lo siguiente:
“No se detecta el rastro específico de la IA de Google. Los copos de nieve se ven muy uniformes y parecen estar superpuestos sobre una fotografía base, lo que suele ser un efecto común de filtros o herramientas de edición digital”.
Además, una búsqueda inversa permitió localizar la imagen original sin el efecto de nieve en dos plataformas de recursos gráficos.
La primera versión se encontró en Freepik, disponible bajo una licencia pagada, y la segunda en Dreamstime, donde se acredita al fotógrafo Leonid Andronov.
Ambos bancos describen la imagen como: “Vista aérea del centro de Tegucigalpa con el estadio nacional Chelato Uclés, la capital de Honduras”. Sin embargo, ninguna de las fuentes indica la fecha exacta en la que fue tomada la fotografía.
En ninguna de las bases revisadas se hallaron imágenes reales que evidencien una nevada en Tegucigalpa.
Una pesquisa adicional en Google, con las palabras clave “Tegucigalpa + nieve + febrero 2026” no arrojó registros en medios de comunicación confiables que confirmen una nevada de esa magnitud en la ciudad.
Por el contrario, la búsqueda mostró varias imágenes creadas con inteligencia artificial que muestran falsamente nieve dispersa en diferentes puntos de Tegucigalpa, desmentidas por LA PRENSA Verifica anteriormente.
En resumen, la imagen de Tegucigalpa cubierta de nieve es falsa: fue editada digitalmente y no corresponde a ningún hecho real ocurrido en Honduras.