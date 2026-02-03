Copeco mantiene alerta verde en Islas de la Bahía y litoral Caribe por frente frío

Islas de la Bahía, Honduras.

La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) determinó este martes mantener la alerta verde para el departamento de Islas de la Bahía y el litoral Caribe de Honduras, abarcando desde el municipio de Omoa hasta el Cabo de Gracias a Dios.

Esta medida de prevención, que entró en vigencia a partir de las 12:00 del mediodía de hoy martes 3 de febrero, se extenderá por un período de 24 horas debido a la presencia de oleaje ligeramente alterado, con alturas que oscilan entre los 2 y 4 pies, sumado a un descenso en las temperaturas.

Según el informe del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), el país permanece bajo la influencia de una masa de aire frío que genera cielos nublados y precipitaciones débiles en las regiones del norte y noroccidente.