Copeco mantiene alerta verde en Islas de la Bahía y litoral Caribe por frente frío

Se reporta oleaje de hasta 4 pies y bajas temperaturas por masa de aire frío en el Caribe hondureño.

Frente frío mantiene alerta verde en Islas de la Bahía y el litoral Caribe.

 Foto: Copeco
Islas de la Bahía, Honduras.

La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) determinó este martes mantener la alerta verde para el departamento de Islas de la Bahía y el litoral Caribe de Honduras, abarcando desde el municipio de Omoa hasta el Cabo de Gracias a Dios.

Esta medida de prevención, que entró en vigencia a partir de las 12:00 del mediodía de hoy martes 3 de febrero, se extenderá por un período de 24 horas debido a la presencia de oleaje ligeramente alterado, con alturas que oscilan entre los 2 y 4 pies, sumado a un descenso en las temperaturas.

Según el informe del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), el país permanece bajo la influencia de una masa de aire frío que genera cielos nublados y precipitaciones débiles en las regiones del norte y noroccidente.

Mientras tanto, en las zonas del centro, occidente, oriente y sur predominarán las condiciones secas con vientos acelerados y cielos medio nublados.

Ante este escenario, las autoridades instan a la población a asegurar los techos de sus viviendas y limpiar desagües para prevenir incidentes por vientos racheados, así como a proteger con abrigos a niños y adultos mayores frente a las bajas temperaturas.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

