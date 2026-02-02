  1. Inicio
Ola de frío mantiene bien abrigados a hondureños, guatemaltecos y salvadoreños

Las bajas temperaturas en Centroamérica desde el fin de semana ocurren en medio de la ola de frío extremo que afecta a varios estados de Estados Unidos

Hondureños, guatemaltecos y salvadoreños se mantienen bien abrigados debido a una inusual y severa ola de frío que afecta con mayor intensidad sus países, con temperaturas históricamente bajas en zonas montañosas. Estas son las fotos.

 Foto: David Romero| La Prensa
El descenso térmico comenzó a sentirse desde el fin de semana y coincide con un episodio de frío intenso que golpea a varios estados de Estados Unidos, aunque los servicios meteorológicos de la región aclaran que no existe una relación directa entre ambos fenómenos.

 Foto: David Romero| La Prensa
En Honduras, la ola de frío obliga a usar gorros y abrigos mientras se protege a personas vulnerables de las bajas temperaturas.

 Foto: David Romero| La Prensa
En el suelo catracho hay influencia directa de la masa de aire frío, lo que genera cielos nublados, lluvias dispersas y un marcado descenso de las temperaturas en gran parte del territorio, principalmente en el norte y en zonas elevadas.

 Foto: David Romero| La Prensa
Guatemala presenta el escenario más crítico, con temperaturas de hasta -2 grados en la región de Los Altos, ubicada en el occidente del país y considerada la zona más fría del territorio nacional.

 Foto: EFE
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología atribuye este comportamiento climático a un sistema de alta presión que ha permitido el ingreso y permanencia de una masa de aire frío sobre el país.

 Foto: EFE
En El Salvador, el impacto también ha sido notable, con un registro de 3,5 grados durante la madrugada en la finca cafetalera Los Andes, en Santa Ana, una cifra que marca un nuevo récord al superar el mínimo histórico de 1988.

 Foto: EFE
Pese a este descenso puntual, las autoridades salvadoreñas estiman que el resto del país mantendrá temperaturas promedio de 22 grados durante el día y alrededor de 15 grados en horas nocturnas.

 Foto: EFE
Nicaragua también reporta un ambiente más fresco de lo habitual, con temperaturas de alrededor de 16 grados en Jinotega, 18 grados en el norte del país y entre 21 y 24 grados en el resto del territorio, condiciones asociadas al acercamiento de un frente frío.

 Foto: EFE
En Costa Rica y Panamá, aunque el frente frío no tendrá una incidencia directa, las zonas de mayor altitud han registrado temperaturas entre los 10 y 20 grados, generando un ambiente más fresco de lo normal para ambos países.

 Foto: EFE
Además del frío, la región permanece bajo alerta por fuertes vientos que alcanzan velocidades de hasta 40 kilómetros por hora, con riesgo de caída de árboles, daños a techos y afectaciones al tendido eléctrico, por lo que las autoridades recomiendan extremar precauciones.

 Foto: EFE
En Costa Rica se advierte incluso de ráfagas de hasta 110 km/h en sectores montañosos de Guanacaste, mientras que Panamá, Guatemala y El Salvador también reportan vientos intensos del norte, con ráfagas que podrían ocasionar incidentes estructurales y afectaciones en diversas comunidades.

 Foto: EFE
