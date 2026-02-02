¡Hasta 6 grados en Intibucá! Frío se intensifica en el occidente de Honduras

Intibucá, al occidente de Honduras, amaneció este lunes envuelta en neblina y con termómetros marcando hasta 6 grados. El frente frío deja descensos significativos de las temperaturas desde el sábado. Estas son las imágenes...
Las casas apenas son visibles entre la espesa neblina registrada por el fuerte descenso de temperaturas que afectan al occidente de Honduras.
El frío se siente con fuerza en Intibucá, donde la humedad y la neblina cubren calles y vehículos al amanecer.
La poca visibilidad y el aire helado marcaron la mañana en Intibucá tras el ingreso del frente frío al país el pasado sábado.
En esta imagen se observa que los vehículos estuvieron cubiertos por la densa neblina en la zona occidental de Honduras.
Copeco advirtió que las lluvias y el descenso del termómetro podrían prolongarse hasta el martes 3 de febrero.
El termómetro bajó hasta los 6 grados en Intibucá, dejando estas escenas frías y húmedas en las primeras horas del día de este lunes.
Las calles de Intibucá estuvieron cubiertas de neblina. Los residentes de esa zona del país han compartido en redes sociales fotos del descenso de temperatura que es provocado por un frente frío.
Las autoridades ya habían advertido que el mayor descenso de temperatura, de hasta cinco grados centígrados, se registraría en el departamento de Intibucá, mientras que en Francisco Morazán, el termómetro podría oscilar entre los 9 y 12 grados, mientras en San Pedro Sula hasta 18 grados.
Los vehículos prácticamente quedaron casi ocultos entre la bruma y el aire frío que impera en Intibucá.