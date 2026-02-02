  1. Inicio
¡Hasta 6 grados en Intibucá! Frío se intensifica en el occidente de Honduras

Un frente frío deja descensos significativos de las temperaturas desde el sábado. Estas son las imágenes de las heladas mañanas en el occidente de Honduras

1 de 10

Intibucá, al occidente de Honduras, amaneció este lunes envuelta en neblina y con termómetros marcando hasta 6 grados. El frente frío deja descensos significativos de las temperaturas desde el sábado. Estas son las imágenes...

 Foto cortesía redes sociales
2 de 10

Las casas apenas son visibles entre la espesa neblina registrada por el fuerte descenso de temperaturas que afectan al occidente de Honduras.

 Foto cortesía redes sociales
3 de 10

El frío se siente con fuerza en Intibucá, donde la humedad y la neblina cubren calles y vehículos al amanecer.

 Foto cortesía redes sociales
4 de 10

La poca visibilidad y el aire helado marcaron la mañana en Intibucá tras el ingreso del frente frío al país el pasado sábado.

 Foto cortesía redes sociales
5 de 10

En esta imagen se observa que los vehículos estuvieron cubiertos por la densa neblina en la zona occidental de Honduras.

Foto cortesía redes sociales
6 de 10

Copeco advirtió que las lluvias y el descenso del termómetro podrían prolongarse hasta el martes 3 de febrero.

 Foto cortesía redes sociales
7 de 10

El termómetro bajó hasta los 6 grados en Intibucá, dejando estas escenas frías y húmedas en las primeras horas del día de este lunes.

 Foto cortesía redes sociales
8 de 10

Las calles de Intibucá estuvieron cubiertas de neblina. Los residentes de esa zona del país han compartido en redes sociales fotos del descenso de temperatura que es provocado por un frente frío.

 Foto cortesía redes sociales
9 de 10

Las autoridades ya habían advertido que el mayor descenso de temperatura, de hasta cinco grados centígrados, se registraría en el departamento de Intibucá, mientras que en Francisco Morazán, el termómetro podría oscilar entre los 9 y 12 grados, mientras en San Pedro Sula hasta 18 grados.

 Foto cortesía redes sociales
10 de 10

Los vehículos prácticamente quedaron casi ocultos entre la bruma y el aire frío que impera en Intibucá.

Foto cortesía redes sociales
