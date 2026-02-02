Fieles hondureños desbordan fe ante la virgen de Suyapa

La virgen de Suyapa, que tiene conferido el grado de capitana de las Fuerzas Armadas de Honduras, es una estatuilla de seis centímetros de alto tallada en madera de cedro que fue hallada, según apuntes históricos, por los campesinos Alejandro Colindes y Lorenzo Martínez el 3 de febrero de 1747. Fotos: Marbin López y Linda Käsbohrer.