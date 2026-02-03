Ministro de Defensa se reúne con altos mandos de las Fuerzas Armadas

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El ministro de Defensa Nacional, Enrique Rodríguez Burchard, sostuvo este martes una reunión con las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas de Honduras, en su primer día al frente de la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional (Sedena). El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones de la Sedena y contó con la participación del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Héctor Benjamín Valerio Ardón, así como de los miembros de la Junta de Comandantes.

Durante la reunión se abordaron temas considerados trascendentales y alineados con los pilares esenciales del gobierno del presidente y comandante general de las Fuerzas Armadas, Nasry Juan Asfura Zablah. Las conversaciones se centraron en los ejes prioritarios de la defensa nacional, la seguridad, la asistencia humanitaria ante desastres naturales y el apoyo integral a la población hondureña, entre otros asuntos estratégicos para el país. El titular de Defensa expresó su compromiso de trabajar de manera coordinada con las Fuerzas Armadas para fortalecer la institucionalidad, garantizar la soberanía nacional y responder de forma efectiva a las necesidades de seguridad y protección de los hondureños.