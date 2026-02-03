Cardona y Cuéllar no actuaron solos: los otros involucrados en desfalco de Sedesol

La diputada <b>Isis Cuéllar</b> y el exministro<b> José Carlos Cardona</b> conformaron una red para <b>desfalcar</b> a la Secretaría de Desarrollo Social<b> (Sedesol), </b>escándalo que explotó en junio de 2024 y se convirtió en uno de los actos de corrupción más polémicos del gobierno de Xiomara Castro.La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) acusa a doce personas -incluyendo a Cardona y Cuéllar-<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/que-dice-acusacion-fiscal-isis-cuellar-carlos-cardona-exfuncionarios-de-sedesol-KP29158929" target="_blank"> por 67 delitos de fraude</a> que derivaron en un perjuicio económico para el Estado de Honduras por de más de seis millones de lempiras.