Cardona y Cuéllar no actuaron solos: los otros involucrados en desfalco de Sedesol

Subordinados del exministro José Carlos Cardona y asistentes de Isis Cuéllar formaron parte de la red que desfalcó más de seis millones de lempiras de Sedesol

José Carlos Cardona e Isis Cuéllar, junto a diez personas más, son acusados por defraudar al Estado de Honduras por más de seis millones de lempiras.

  • Actualizado: 03 de febrero de 2026 a las 15:55 /
  • Angelo Avila
Tegucigalpa, Honduras.-

La diputada Isis Cuéllar y el exministro José Carlos Cardona conformaron una red para desfalcar a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), escándalo que explotó en junio de 2024 y se convirtió en uno de los actos de corrupción más polémicos del gobierno de Xiomara Castro.

La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) acusa a doce personas -incluyendo a Cardona y Cuéllar- por 67 delitos de fraude que derivaron en un perjuicio económico para el Estado de Honduras por de más de seis millones de lempiras.

Según las indagaciones, Cardona conformó un comité técnico integrado por funcionarios de Sedesol, mientras que Cuéllar actuó con sus dos asistentes como cómplices para captar los fondos que supuestamente estaban dirigidos para ayudas sociales por medio del Fondo de Administración Solidaria. LA PRENSA Premium adelantó en junio de 2025 cómo las ayudas sociales terminaron en el bolsillo de funcionarios, políticos y activistas de Libertad y Refundación (Libre).

LA PRENSA Premium le detalla qué acciones tomaron cada uno de estos funcionarios para materializar el fraude, de acuerdo al requerimiento fiscal presentado por la fiscalía.

