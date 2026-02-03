Cardona y Cuéllar no actuaron solos: los otros involucrados en desfalco de Sedesol

Tegucigalpa, Honduras.-

La diputada Isis Cuéllar y el exministro José Carlos Cardona conformaron una red para desfalcar a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), escándalo que explotó en junio de 2024 y se convirtió en uno de los actos de corrupción más polémicos del gobierno de Xiomara Castro.

La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) acusa a doce personas -incluyendo a Cardona y Cuéllar- por 67 delitos de fraude que derivaron en un perjuicio económico para el Estado de Honduras por de más de seis millones de lempiras.