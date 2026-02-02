Caso Sedesol: las claves de la investigación de LA PRENSA sobre el millonario desfalco

<b>San Pedro Sula, Honduras.- </b>La filtración del audio que los hondureños bautizaron como el <i>“Checazo”</i> o <i>“Chequesol”</i> fue solo el detonante de una trama mucho más profunda.Lo que comenzó como una conversación comprometedora entre la diputada del partido Libertad y Refundación (Libre), Isis Carolina Cuéllar Erazo, y el entonces ministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona Erazo, terminó destapando uno de los esquemas de desvío de fondos públicos más amplios documentados durante el actual gobierno.La Unidad de Investigación de LA PRENSA Premium y EL HERALDO Plus fue más allá del audio viral.A partir de documentos oficiales, listados de beneficiarios, expedientes administrativos, visitas de campo y contraste de información, ambos medios lograron reconstruir cómo millones de lempiras destinados a ayudas sociales fueron utilizados con fines políticos, asignados a personas que no cumplían los requisitos legales y, en muchos casos, nunca recibieron realmente los beneficios.Meses después, el <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/que-dice-acusacion-fiscal-isis-cuellar-carlos-cardona-exfuncionarios-de-sedesol-KP29158929" target="_blank">requerimiento fiscal</a> presentado por el Ministerio Público vino a confirmar —y ampliar— gran parte de lo que la investigación periodística ya había expuesto.